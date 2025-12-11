Pack Surface Pro et clavier : ce PC 2-en-1 Microsoft est à prix cassé et, à ce prix-là, c’est une affaire !

Pourquoi acheter un PC portable et une tablette quand on peut acheter une tablette 2-en-1 qui se transforme très simplement en PC portable grâce à son clavier détachable ? Dopée par son impressionnante intelligence artificielle, le Surface Pro 12” est un super modèle pour faire de la bureautique, de la création ou bien tout simplement pour les loisirs. Et en ce moment, vous pouvez trouver le pack tablette + clavier à prix mini.

L’intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde de la tech et tout particulièrement le secteur de l’informatique. Les constructeurs rivalisent pour proposer des nouveaux modèles qui intègrent les dernières avancées technologiques. C’est le cas de Microsoft avec sa très réussie gamme de PC et tablettes 2-en-1 : Copilot+ PC.

Les performances matérielles ne sont plus les seuls éléments à prendre en compte quand on choisit un PC ou une tablette. Il faut choisir un modèle qui puisse utiliser le plus simplement et efficacement possible les dernières innovations apportées par l’IA. Le Surface Pro de Microsoft est un exemple réussi qui va vous permettre de profiter des fonctionnalités intelligentes sans vous ruiner.

Le pack Surface Pro 12 pouces avec son clavier détachable est normalement en vente au prix conseillé de 1149 euros. Mais il est actuellement en promotion sur le site de la Fnac à seulement 799,99 euros. C’est une excellente affaire si vous cherchez un modèle 2-en-1 qui puisse à la fois servir de tablette et de PC portable grâce à son clavier détachable.

Surface Pro 12” : le PC 2-en-1 boosté à l’intelligence artificielle

Le Surface Pro 12 pouces est un modèle qui fait partie de la gamme Copilot+ PC de Microsoft. Cette gamme est constituée de modèles qui intègrent au mieux l’intelligence artificielle au sein de Windows pour améliorer la productivité et la créativité.

L’intelligence artificielle de Copilot+ offre des fonctionnalités comme Cocreator pour générer des images ou bien Recall pour retrouver facilement des informations que vous avez consultées. Vous pouvez aussi traduire plus de 40 langues en temps réel pour obtenir des sous-titres en Français.

La Surface Pro 12 pouces tourne sous Windows 11 avec une puce 8 cœurs Snapdragon X Plus associée à 16 Go de RAM et disque dur SSD de 256 Go. La tablette dispose d’un écran PixelSense Tactile de 12 pouces avec une résolution de 2196 x 1464 pixels.

La connectivité est assurée par du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 7 pour des vitesses de transfert optimisées et une stabilité hors pair. Et pour la connectique, vous trouverez 2 ports USB-C 3.2 10 Gbps.