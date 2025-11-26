Proton Pass à -60% : derniers jours pour profiter de l’offre Black Friday pour protéger vos mots de passe

L'horloge tourne. Il ne reste plus que quelques jours pour saisir la meilleure offre de l'année sur Proton Pass. Le gestionnaire de mots de passe suisse voit son prix fondre de -60% jusqu'au 8 décembre seulement.

J’active mon offre Black Friday en un clic

Si vous procrastinez depuis des semaines sur la sécurisation de vos mots de passe, voilà votre dernier avertissement. L'offre Black Friday de Proton Pass tire à sa fin. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour profiter d’une réduction de -60% sur leur abonnement annuel.

Vous pouvez ainsi protéger tous vos mots de passe pour seulement 1,99€/mois. Après cette date, impossible de retrouver ce tarif exceptionnel. L’offre reprendra son prix habituel, à savoir 4,99€/mois.

Moins de 24€/an pour protéger tous vos mots de passe

Soyons honnêtes : qui n'a jamais réutilisé le même mot de passe sur plusieurs sites par flemme ? Et qui ne s'est jamais retrouvé bloqué devant un écran de connexion, incapable de se rappeler le bon identifiant ?

Proton Pass règle ces 2 problèmes d'un coup. Conçu par les créateurs suisses de Proton Mail, ce gestionnaire mise tout sur la simplicité et la sécurité :

Vos données restent chiffrées de bout en bout, directement sur votre appareil et personne d'autre que vous ne peut y toucher

Hide My Email génère des adresses jetables pour vous inscrire partout sans polluer votre boîte principale avec du spam

L'authentification à deux facteurs et les passkeys s'activent en un clic, sans jongler entre plusieurs applications

Le coffre-fort stocke non seulement vos mots de passe, mais aussi vos cartes bancaires et vos notes sensibles

Dernière ligne droite pour l'offre à -60%

J’économise grâce à l’offre Black Friday

À ce tarif, Proton Pass devient accessible à tout le monde. Protection renforcée, gain de temps sur les connexions, tranquillité d'esprit garantie. Mais le 8 décembre marque la fin de cette promotion exceptionnelle. Passé ce délai, vous paierez trois fois plus cher pour le même service. Alors si vous comptez franchir le pas, c'est maintenant qu'il faut agir !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton.