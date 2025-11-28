Black Friday : jusqu’à 40% de réduction sur ces mini PC ultra-puissants qui remplacent votre tour encombrante

Pour le Black Friday, la marque NiPoGi casse les prix sur sa gamme de mini PC. Du modèle compact pour la bureautique à la bête de course pour le gaming et la création, vous économisez jusqu'à 310 euros avec des codes promo exclusifs valables jusqu'au 2 décembre.

Le Black Friday, c'est maintenant ! NiPoGi frappe fort avec trois mini PC en promotion massive. Des réductions jusqu'à 40 %, des codes promo exclusifs, et des machines qui tiennent dans une main mais qui en ont sous le capot. Votre vieille tour encombrante va enfin pouvoir prendre sa retraite.

Les meilleures offres du mini PC du Black Friday :

3 mini PC ultra-puissants pour 3 budgets et 3 profils

Le NiPoGi Gust G1 à 634 euros : la puissance maximale

Le Ryzen 9 8945HS avec ses 8 cœurs et 5,2 GHz écrase tout sur son passage : jeux AAA, montage 8K, rendu 3D, suite Adobe. Rien ne lui résiste grâce à sa RAM DDR5 ultra-rapide de 32 Go et son SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To.

Vous pouvez brancher 3 écrans en 8K ou 4K simultanément via les ports HDMI 2.0, DisplayPort 2.0 et USB4 Type-C. Le WiFi 6E et le port Ethernet 2,5 Gbps assurent une connexion réseau ultra-stable. Tout ça dans un boîtier compact et silencieux de seulement 12,9 centimètres de côté.

Pour qui ? Les professionnels de la création, gamers exigeants et power users qui ne veulent aucun compromis.

Affiché 890,99 euros, il descend à 634,83 euros avec le code 2Z5YC7OB (valable du 26 novembre 17h au 2 décembre minuit). Soit 29 % d'économie.

Le NiPoGi Hyper H2 à 489 euros : le couteau suisse créatif

Son processeur Intel Core i7-13620H de 13ème génération (10 cœurs, 4,90 GHz max) délivre 30 % de puissance en plus que les Ryzen 7 7735H. Parfait pour le montage vidéo, la retouche photo intensive ou les jeux occasionnels. La carte graphique Intel UHD Graphics pousse 3 écrans en 4K à 120 Hz, et le port USB 4 Type-C accepte même un GPU externe si vous voulez booster les performances.

Avec 32 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 1 To, les temps de chargement deviennent un lointain souvenir. Le WiFi 6 double bande affiche des vitesses trois fois supérieures au WiFi 5. Windows 11 Pro est préinstallé avec des fonctions pratiques comme le Wake On LAN.

Pour qui ? Les créateurs de contenu amateurs, graphistes freelances et gamers occasionnels qui veulent de la polyvalence.

Normalement à 799,99 euros, il passe à 489,99 euros avec le code ZRGXFYQM (valable du 20 novembre au 14 décembre). Soit 39 % de réduction.

Le NiPoGi E3B à 359 euros : parfait pour la bureautique et le quotidien

Équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 7430U avec 6 cœurs montant jusqu'à 4,3 GHz, ce mini PC gère sans broncher vos sessions de travail avec 30 onglets ouverts, vos visioconférences et votre Netflix en 4K le soir. Ses 32 Go de RAM en dual channel et son SSD de 1 To avalent tous vos documents sans ralentir. Le triple affichage 4K vous permet même de bosser sur trois écrans simultanément.

Ultra-compact avec seulement 13 centimètres de côté, il se fixe derrière votre écran ou se pose discrètement sur votre bureau. WiFi 6, Bluetooth 5.2 et six ports USB 3.2 complètent un package idéal pour le télétravail ou un usage familial polyvalent.

Pour qui ? Les télétravailleurs, étudiants et familles qui veulent un ordinateur fiable sans se ruiner.

Habituellement vendu 599 euros, il tombe à 359,16 euros avec le code D3HRB236 (valable du 26 novembre 17h au 2 décembre minuit). Soit 40 % d'économie.

Vous cherchez depuis longtemps à remplacer votre vieille tour aussi imposante que lente ? C’est le moment ou jamais de découvrir la puissance d’un mini PC ! N’oubliez pas d’appliquer le code promo une fois dans votre panier pour profiter des remises jusqu’à -40%.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NiPoGi.