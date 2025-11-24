Vous achetez sur mobile sans protection ? Vous êtes la cible parfaite des escrocs du Black Friday !

Nous craignons les pertes financières plus que tout, mais nous continuons d'accepter tous les cookies, de noter nos mots de passe sur des post-it, et d'acheter sur mobile sans protection. Une enquête sur 7 000 consommateurs montre que nos habitudes quotidiennes font de nous des cibles parfaites pour le Black Friday 2025.

Vous faites vos achats Black Friday sur votre téléphone ? Sans protection particulière ? Vous acceptez tous les cookies pour gagner du temps ? Vous notez vos mots de passe sur un post-it ?

La nouvelle enquête Bitdefender, menée auprès de 7 000 consommateurs dans 7 pays, montre que ces petites habitudes font de vous une cible parfaite pour les cybercriminels. Et à quelques jours du Black Friday, en plein milieu du Black Month, c'est le moment ou jamais de changer.

Les chiffres qui font froid dans le dos

Les résultats de l'enquête sont sans appel. 7 personnes sur 10 ont déjà croisé une arnaque sur les réseaux sociaux cette année. Et 1 personne sur 7 en a été victime.

Le problème du téléphone est criant : 53% des consommateurs font leurs achats en ligne principalement depuis leur mobile. Mais dans le même temps, 48% n'utilisent aucune solution de sécurité dédiée sur leur téléphone. C'est comme laisser sa porte d'entrée grande ouverte.

Côté habitudes numériques, ce n'est pas mieux. 48% des gens acceptent tous les cookies sans même les regarder. 37% notent encore leurs mots de passe au lieu d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui génère, sécurise et mémorise tous vos mots de passe à votre place.

Et pendant ce temps, 37% des consommateurs citent les arnaques générées par l'IA (deepfakes, clones vocaux) comme leur principale crainte. Le paradoxe est total : on sait ce qu'on risque, mais on continue comme avant.

Pourquoi le Black Friday aggrave la situation ?

Ces mauvaises habitudes deviennent carrément dangereuses pendant le Black Friday. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de chasse numéro 1 des escrocs, avec 34% des attaques qui passent maintenant par Facebook, Instagram ou TikTok. C'est plus que via email.

L'urgence créée par les promotions limitées court-circuite notre vigilance. “Plus que 3 heures pour profiter de l’offre !“, “Dernière pièce !”… Ces messages nous poussent à cliquer vite, trop vite. Exactement ce que cherchent les arnaqueurs.

Les jeunes sont particulièrement vulnérables. L'étude montre qu'ils ont deux fois plus de risques d'être escroqués (20%) que les générations plus âgées (9,7%). Pourquoi ? Parce qu'ils partagent plus, cliquent plus, et font davantage confiance aux réseaux sociaux.

Et la crainte numéro 1 des consommateurs ? La perte financière (53% des répondants). C'est exactement ce qui est en jeu pendant le Black Friday.

Changer ses habitudes dès maintenant

Bonne nouvelle : il n'est pas trop tard pour se protéger avant le rush du 28 novembre. Voici les 4 actions à faire cette semaine :

Installez une protection sur votre mobile. Si vous faites vos achats sur téléphone, c'est la priorité absolue. Pas de protection = porte ouverte. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Fini les post-it et les mots de passe réutilisés partout. Un vrai gestionnaire génère et stocke des mots de passe uniques et solides. Refusez les cookies non essentiels. Ça prend 10 secondes de plus, mais ça limite drastiquement le tracking et les risques. Vérifiez chaque URL avant de cliquer. Un seul caractère différent peut vous mener sur un faux site. Prenez le temps.

Une protection automatique pour le Black Friday

L'enquête le montre : entre les réseaux sociaux piégés, les habitudes à risque et le mobile non protégé, on a besoin d'une protection qui travaille pour nous en arrière-plan.

Et bonne nouvelle : pour célébrer le Black Friday et vous aider à vous protéger pendant cet événement et le reste de l’année, Bitdefender propose son offre Bitdefender Ultimate Security à 79,99€/an, contre 189,99€ habituellement. Une offre unique que vous ne reverrez pas de l’année.

Pour 5 comptes et 25 appareils, voici ce que vous obtenez :

Protection mobile dédiée – pour les 53% qui achètent sur téléphone

– pour les 53% qui achètent sur téléphone Gestionnaire de mots de passe – fini les post-it et les mots de passe réutilisés

– fini les post-it et les mots de passe réutilisés Détection automatique des sites frauduleux – bloque les faux sites avant que vous n'y entriez vos infos

– bloque les faux sites avant que vous n'y entriez vos infos Vérification des liens suspects – analyse chaque URL avant que vous ne cliquiez

– analyse chaque URL avant que vous ne cliquiez VPN illimité – sécurise vos connexions, surtout sur WiFi public

– sécurise vos connexions, surtout sur WiFi public Blocage des malwares en temps réel – même ceux générés par l'IA

Le Black Friday peut rester un moment de bonnes affaires. À condition de ne pas laisser vos mauvaises habitudes faire le travail des escrocs à votre place.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.