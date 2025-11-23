MacBook Air M4 : le Black Friday fait chuter son prix de manière drastique, c’est le moment de foncer !

Le MacBook Air M4 est à un très bon prix dans le cadre du Black Friday. Si vous guettez une belle offre sur ce produit, c'est une offre à saisir au plus vite.

Le tout dernier MacBook Air, équipé d'une puce M4 passe sous la barre des 900 €. Cette remise exclusive est proposée par Amazon. L'enseigne offre 27% de réduction sur ce MacBook de 2025.

Le MacBook Air M4 de 13 pouces passe en effet de 1 199 € à 869 €, ce qui correspond à une économie de 330 €. Le produit est affiché à 899 €, vous pouvez profiter d'une remise supplémentaire de 30 € avec le code promo CFE3322B.

Notez que chez Darty, via Rakuten, le MacBook Air coûte 10 € plus cher, à 879 € au lieu de 1 199 €, mais vous profitez d'une cagnotte de 53,94 € à faire valoir sur d'autres achat. Au final, le produit vous reviendra virtuellement à seulement 825 €.

Une belle offre à saisir sur le dernier MacBook Air

Avec son moteur neuronal trois fois plus rapide que celui de la puce M1, le MacBook Air M4 est un excellent modèle pour tirer pleinement profit des fonctions Apple Intelligence. La puce M4 offre par ailleurs des performances solides aussi bien pour de la bureautique que pour les tâches intensives comme la retouche photo et le montage vidéo.

Le MacBook Air M4 est un ordinateur portable fin et léger, conformément à la tradition de la gamme. Sn épaisseur est d'à peine plus d'un centimètre, pour un poids total de seulement 1,24 kg. Vous pouvez donc le transporter facilement en le glissant votre sac.

Pour le reste, le MacBook Air M4 offre jusqu’à 18 heures d’autonomie. Il dispose d'un écran Liquid Retina de 13,6 pouces ou de 15,3 pouces si vous préférez le modèle plus grand. L'écran est d'une excellente qualité, avec une bonne luminosité, en plus de prendre en charge un milliard de couleurs.

