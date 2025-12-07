Proton VPN frappe fort avec sa promo de fin d’année : boostez votre sécurité en ligne à prix mini !

Pour sa grande promo de fin d’année, Proton VPN divise ses prix par quatre. L’occasion idéale de protéger votre connexion sans exploser votre budget. Il s’agit d’une offre à durée limitée.

Le Black Friday est désormais derrière nous, mais les promos de fin d’année continuent, offrant de nombreuses occasions de faire de bonnes affaires. Parce que les VPN sont désormais aussi importants que les antivirus pour une sécurité à toute épreuve sur Internet, Proton VPN propose une offre intéressante pour s’abonner à moindre coût.

Proton VPN casse ses prix : jusqu'à 75% de réduction

Proton VPN propose en ce moment un excellent rapport qualité-prix. C’est l’un des meilleurs VPN du marché et il est accessible pour moins de 2,50 € par mois. Grâce à une réduction allant jusqu’à 75%, il passe ainsi à 2,49 € au lieu de 9,99 € pour l’abonnement de deux ans.

Cette offre est donc valable sur l’abonnement de 24 mois et cela tombe bien, car pour une sécurité maximale en ligne, un VPN est censé s’utiliser sur le long terme, à l’instar des antivirus. Vous payez donc 59,76 € au lieu de 239,76 € pour deux ans de service ininterrompu. Cela représente une économie de 180 €.

L’abonnement d’un an est lui aussi en promotion, avec 57% de réduction cette fois-ci. Il est à 4,32 € par mois au lieu de 9,99 €. Vous payez 51,81 € pour 12 mois de service, au lieu de 119,88 € normalement.

Les atouts de Proton VPN

Les services de Proton bénéficient d’une solide réputation dans le domaine de la cybersécurité. L’entreprise est connue pour Proton Mail, l’un des services pionniers de la messagerie chiffrée de bout en bout.

Proton VPN n’est donc qu’un prolongement logique du service originel. Et actuellement, c’est l’un des services les plus fiables dans ce domaine. Ses débits sont rapides et stables, grâce notamment à ses infrastructures stables et à ses technologies d’optimisation, dont la fonctionnalité VPN Accelerator qui booste les performances jusqu’à 400% sur certains serveurs.

Parlant de serveurs, Proton VPN en compte plus de 15 800 dans 125 pays. Il offre ainsi un choix très varié de serveurs. Et avec leur nombre, la répartition de la charge est optimisée pour éviter la surcharge aux heures de pointe.

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 15350 serveurs 10 connexions simultanées maximum 120 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 75% 2.49€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

L’abonnement Proton VPN Plus inclut également des services supplémentaires : un gestionnaire de mot de passe sécurisé, 5 Go de stockage Proton Pass (Cloud chiffré), un accès limité au service Proton Mail ou encore un bloqueur de publicité et une protection contre les logiciels malveillants.

Pour finir, Proton VPN permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément. Vous pouvez ainsi, avec un seul abonnement, sécuriser tous vos appareils, voire ceux des membres de la famille.