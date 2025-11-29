Logitech G Pro X 2 Lightspeed : cette double offre casse le prix de cet excellent casque gaming sans fil, vite !

Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed est une référence pour les Gamers. Autonomie monstre, confort et son haut de gamme, connectivités ultra rapides, ce casque sans fil fait un sans faute. Et à l’occasion du Black Friday, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 127,57 euros au lieu de 279,99 euros sur Darty grâce au code DARTY25. Mais attention, ce code expire bientôt !

Et si vous profitiez des dernières heures du Black Friday pour vous offrir l’un des meilleurs casques sans fil Gaming à prix mini ? Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed est reconnu dans le milieu du jeu vidéo comme l’une des références que ce soit pour jouer sur PC ou sur console.

Normalement vendu à 279,99 €, le Logitech G Pro X 2 Lightspeed s’affiche à 169,99 € sur Darty. Mais ce n’est pas le prix final puisqu’avec le code promo DARTY25, le prix baisse à nouveau pour passer à seulement 127,57 euros seulement. En plus, la livraison à domicile est gratuite et rapide !

Logitech G Pro X 2 Lightspeed : l’excellent casque gaming est bradé !

Le casque gaming Logitech G Pro X 2 Lightspeed est un modèle haut de gamme conçu pour satisfaire les joueurs les plus exigeants. C’est un casque de référence utilisé par des joueurs professionnels. Le design est sobre mais réussi. Les finitions sont impeccables et le confort exemplaire pour pouvoir garder le casque sur les oreilles pour de longues sessions de jeu.

Pour connecter ce casque, vous avez plusieurs options : via un adaptateur USB-A avec le protocole Lightspeed, en Bluetooth ou en filaire. Vous pouvez ainsi l’utiliser sur n’importe quel appareil sans craindre d’incompatibilité. Les contrôles se font avec des boutons physiques sur les oreillettes.

Au niveau du son, il s’avère particulièrement agréable en jeu, notamment pour les jeux de combats et de tirs. Le micro est lui aussi très réussi avec une voix claire, sans parasite, parfaite pour pouvoir bien communiquer avec ses teammates.

Enfin, l’autonomie est le dernier gros point fort de ce casque. Annoncée à plus de 50 heures, vous pourrez en réalité atteindre plus de 80 heures si vous ne mettez pas le son à fond dans vos oreilles. Aucun risque donc de se retrouver sans son au milieu d’une partie. Et si jamais vous vous rendiez compte au dernier moment que votre batterie est vide, en seulement 5 minutes de charge, vous allez récupérer une heure de jeu.