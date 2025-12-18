MacBook Air M1 : l’ultraportable Apple est à moins de 460 €, vite !

Le MacBook Air M1 est toujours aujourd’hui un excellent choix d’ordinateur portable grâce à d’excellentes finitions, une puce performante et économe en énergie, un bel écran… Et à l’approche de Noël, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 459,99 €. On vous explique comment.

Vous cherchez un ordinateur portable pour moins de 500 euros mais vous ne voulez pas un modèle bas de gamme ? Nous avons trouvé pour vous le meilleur choix du moment. Il s’agit du MacBook Air M1 reconditionné qui s’affiche à un prix très intéressant.

Ce modèle était vendu neuf pour 1199 €. Mais vous pouvez le trouver en ce moment pour seulement 459,99 euros en reconditionné. Cette offre est disponible sur le site de Boulanger. Il s’agit d’un modèle en bon état.

Bien évidemment, tous les produits reconditionnés vendus par Boulanger sont 100% fonctionnels. Ils sont entièrement contrôlés, testés, nettoyés et réparés si besoin par une équipe de professionnels. La batterie offre une capacité minimale de 85% pour vous assurer une excellente autonomie.

Pourquoi choisir un MacBook Air M1 en 2025 ?

Le MacBook Air M1 offre en 2025 l’un des meilleurs rapports qualité-prix dans le secteur des ordinateurs portables. C’est un modèle fiable qui offre des finitions premium pour moins de 500 euros.

Très fin et léger, il s’emporte dans n’importe quel sac à dos. Sous le capot, on retrouve la célèbre puce M1 qui offre pas moins de 8 cœurs CPU, 7 cœurs GPU et un Neural Engine 16 cœurs. Elle a été conçue directement par Apple pour apporter de la puissance tout en étant peu énergivore. Sur cette version, vous trouverez également 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Pour l’affichage, on trouve un écran Retina 13,3 pouces avec technologie True Tone qui permet d’obtenir des couleurs riches et naturelles. L’image est aussi précise avec sa définition de 2560 x 1600 pixels.

Enfin, les 18 heures d’autonomie vous permettent de l’utiliser toute une journée sans jamais vous soucier de trouver une prise. Pour tout savoir, consultez notre test du MacBook Air M1.