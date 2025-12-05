Le MacBook Air M4 est de retour à un super prix, mais l’offre ne va pas durer

Le MacBook Air M4 profite à nouveau d'une belle promotion après le Black Friday. Grâce à deux réductions cumulables, l'ordinateur portable d'Apple passe sous la barre de 875 €.

Je profite de ce bon plan

Si vous recherchez une bonne opportunité pour acheter un MacBook récent à un prix raisonnable, Cdiscount propose la meilleure offre du moment sur le MacBook Air M4, lancé en 2025. Au lieu de 1 199 € à sa sortie il y a quelques mois, vous pouvez ainsi l'acheter à 874 € en ce moment, ce qui correspond à une réduction de près de 30%. Vous économisez ainsi 325 €. Pour un produit phare d'Apple, c'est une offre exceptionnelle à saisir avant qu'elle ne disparaisse.

Vendu et expédie par Cdiscount, le MacBook Air M4 est affiché à 899 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 25 € avec le code promo MAC25 qui fait chuter le prix à 874 €. Ce code est valide tant qu'il est affiché sur le site, mais il devrait disparaitre très rapidement. Nous vous conseillons donc de ne pas tarder à passer à l'action sur cette offre vous fait de l'œil.

MacBook Air M4 : un rapport qualité-prix séduisant

Disponible depuis mars 2025, le MacBook Air équipé d'une puce M4 est l'un des rares modèles d'Apple a voir son prix chuter aussi bas en peu de temps grâce aux offres promotionnelles. Pourtant, ce modèle a tout pour séduire : un processeur performant et efficace énergétiquement, et qui est de surcroît optimisé pour l'IA grâce à son puissant moteur neuronal.

Son autonomie s'améliore par rapport au modèle précédent et passe à 18 heures au lieu de 16 heures. Le MacBook Air M4, fidèle à la tradition de cette gamme, est un modèle fin et léger qui ne pèse que 1,24 kg. Il s'agit de la version disposant d'un écran de 13,6 pouces (2 560 x 1 664 pixels).

Je profite de ce bon plan

Pour le reste, le MacBook Air M4 dispose d'une connectique minimaliste, mais suffisante, à savoir deux ports Thunderbolt (USB-C), un port MagSafe, mais aussi une prise jack 3,5 mm. Pour ce qui est de la connectivité, il dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.