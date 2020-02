Passez de Windows 7 à Windows 10 Pro pour seulement 8,88 € avec KeyWorlds

Le site KeyWorlds offre la possibilitĂ© d’acquĂ©rir Ă petits prix des clĂ©s permettant d’activer de nombreuses applications Microsoft, comme Windows 10 et la suite Office. Avec le code promo KWNY35, ces prix sont encore abaissĂ©s de 35 %. C’est l’occasion de remplacer Windows 7 par Windows 10 !

Alors qu’il est encore utilisĂ© par des millions d’ordinateurs, le système d’exploitation Windows 7 n’est dĂ©sormais plus supportĂ© par Microsoft. De très nombreux utilisateurs ne recevront donc plus les mises Ă jour de sĂ©curitĂ© et ne bĂ©nĂ©ficient plus du support technique de la firme de Redmond. Ils peuvent ĂŞtre la cible de virus ou des personnes malveillantes qui tirent parti des failles de l’OS.

C’est pourquoi, si vous utilisez l’ancien système de Microsoft, c’est peut ĂŞtre le moment d’envisager le passage Ă Windows 10. Et pour effectuer cette opĂ©ration Ă moindre coĂ»t, le site KeyWorlds vous permet d’acquĂ©rir une licence d’utilisation Ă un prix très avantageux par rapport Ă celui demandĂ© par Microsoft.

Par exemple, les versions Home et Professional de Windows 10 sont proposées respectivement à seulement 14,99 € et 13,99 €. Toutefois, pour bénéficier de tarifs encore plus intéressants, vous pouvez utiliser le code promo KWNY35, qui vous procure une réduction immédiate supplémentaire de 35 % ! Cette dernière est valable pour de nombreuses applications Microsoft, et sur des packs comprenant Windows 10 et la suite Office.

Cet article est une publication sponsorisée par KeyWorlds.