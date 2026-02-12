Le futur smartphone premium compact de Xiaomi pourrait changer de format

Le Xiaomi 18 pourrait adopter des dimensions plus élevées, ce qui permettrait d'intégrer des composants plus performants au smartphone, notamment au niveau des capteurs photo.

Il est de plus en plus difficile de trouver des smartphones haut de gamme compacts, les marques délaissant les petits formats au profit d'appareils plus grands. Les constructeurs ont plusieurs intérêts à privilégier des mobiles plus grands. Tout d'abord, ils peuvent justifier des prix plus élevés et améliorer leurs marges. Cela leur permet aussi d'intégrer plus facilement des composants qui occupent beaucoup de place, comme la batterie et les capteurs photo.

Xiaomi pourrait justement se laisser tenter par une augmentation de la taille de son modèle premium compact pour sa prochaine génération d'appareils. Selon le leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 18 serait équipé d'un écran “mesurant entre 6,3 et 6,4 pouces”. Le Xiaomi 15 embarquant déjà un affichage de 6,36 pouces, cela ne nous apprend en soi pas grand-chose. Mais l'informateur assure que l'écran sera plus grand, ce qui “devrait permettre d’intégrer des composants plus performants”. Il évoque notamment un prototype avec téléobjectif périscopique de 200 MP, précisant toutefois que le fabricant réalise aussi des tests avec téléobjectif périscopique de 50 et 64 MP.

Un Xiaomi 18 moins compact ?

Si vous vous demandez pourquoi on parle déjà du Xiaomi 18 alors que le modèle disponible actuellement est le Xiaomi 15, il convient de vous fournir un peu de contexte. Xiaomi a décidé de modifier sa numérotation pour se caler sur les sorties d'iPhone. Il n'y a donc pas de Xiaomi 16, on passe directement au Xiaomi 17. Ce dernier est disponible en Chine depuis plusieurs mois et devrait arriver en Europe lors du MWC de Barcelone à la fin du mois. Plus tard cette année, le Xiaomi 18 sera lancé en Chine avant d'être commercialisé en Europe début 2027. C'est pourquoi des fuites le concernant nous parviennent aussi tôt.

Ce qui n'est pas clair avec le rapport de Digital Chat Station, c'est qu'il semble persuadé que la taille du Xiaomi 18 va augmenter, alors qu'il est possible que le constructeur parvienne à inclure un écran plus grand en réduisant la taille des bordures et sans modifier les dimensions de l'appareil. Et on sait que Xiaomi est capable d'améliorer la capacité des batteries en jouant sur la densité énergétique des cellules plutôt que sur la taille de la batterie elle-même. Nous en saurons sans doute plus bientôt.