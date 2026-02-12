Le futur smartphone premium compact de Xiaomi pourrait changer de format

Le Xiaomi 18 pourrait adopter des dimensions plus élevées, ce qui permettrait d'intégrer des composants plus performants au smartphone, notamment au niveau des capteurs photo.

xiaomi 15 avant
Crédit : Xiaomi

Il est de plus en plus difficile de trouver des smartphones haut de gamme compacts, les marques délaissant les petits formats au profit d'appareils plus grands. Les constructeurs ont plusieurs intérêts à privilégier des mobiles plus grands. Tout d'abord, ils peuvent justifier des prix plus élevés et améliorer leurs marges. Cela leur permet aussi d'intégrer plus facilement des composants qui occupent beaucoup de place, comme la batterie et les capteurs photo.

Xiaomi pourrait justement se laisser tenter par une augmentation de la taille de son modèle premium compact pour sa prochaine génération d'appareils. Selon le leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 18 serait équipé d'un écran “mesurant entre 6,3 et 6,4 pouces”. Le Xiaomi 15 embarquant déjà un affichage de 6,36 pouces, cela ne nous apprend en soi pas grand-chose. Mais l'informateur assure que l'écran sera plus grand, ce qui “devrait permettre d’intégrer des composants plus performants”. Il évoque notamment un prototype avec téléobjectif périscopique de 200 MP, précisant toutefois que le fabricant réalise aussi des tests avec téléobjectif périscopique de 50 et 64 MP.

Un Xiaomi 18 moins compact ?

Si vous vous demandez pourquoi on parle déjà du Xiaomi 18 alors que le modèle disponible actuellement est le Xiaomi 15, il convient de vous fournir un peu de contexte. Xiaomi a décidé de modifier sa numérotation pour se caler sur les sorties d'iPhone. Il n'y a donc pas de Xiaomi 16, on passe directement au Xiaomi 17. Ce dernier est disponible en Chine depuis plusieurs mois et devrait arriver en Europe lors du MWC de Barcelone à la fin du mois. Plus tard cette année, le Xiaomi 18 sera lancé en Chine avant d'être commercialisé en Europe début 2027. C'est pourquoi des fuites le concernant nous parviennent aussi tôt.

Ce qui n'est pas clair avec le rapport de Digital Chat Station, c'est qu'il semble persuadé que la taille du Xiaomi 18 va augmenter, alors qu'il est possible que le constructeur parvienne à inclure un écran plus grand en réduisant la taille des bordures et sans modifier les dimensions de l'appareil. Et on sait que Xiaomi est capable d'améliorer la capacité des batteries en jouant sur la densité énergétique des cellules plutôt que sur la taille de la batterie elle-même. Nous en saurons sans doute plus bientôt.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

“Le monde est en péril” : un chercheur d’IA claque la porte d’Anthropic pour se reconvertir dans la poésie

Un chercheur d’IA quitte Anthropic, désabusé par la vision du futur par l’entreprise. Il estime que les assistants IA pourraient nous déshumaniser et que le monde est en péril. Alors…

IA

Diablo 2 reçoit une nouvelle extension surprise, 25 ans après la dernière

Vous avez bien lu : le jeu culte Diablo 2 sorti en 2000 possède désormais une seconde extension. Avec une nouvelle classe de personnage et tout un tas d’améliorations du…

Claude : ses meilleures fonctionnalités deviennent gratuites pour tous, de quoi détrôner ChatGPT et Gemini ?

Alors que Google et OpenAI explorent de nouvelles voies de monétisation pour Gemini et ChatGPT, Anthropic rompt avec cette stratégie avec un pari audacieux : les outils les plus puissants…

IA

Le partage via Google Photos devient un jeu d’enfants avec cette nouveauté

Google va mettre fin à une limitation pénible de son application Photos. Elle concerne le partage et devrait faciliter la vie de beaucoup d’utilisateurs. Voici comment ça fonctionnera. Dans l’ensemble,…

Le Steam Deck est en rupture de stock et Valve n’a pas l’air de vouloir relancer la production, que se passe-t-il ?

Le Steam Deck est actuellement en rupture de stock dans plusieurs régions du monde, notamment aux États-Unis. Valve n’ayant pas encore communiqué sur la situation, les joueurs tentent tant bien…

Apple va couper votre maison connectée si vous ne mettez pas vite à jour cette application

Apple s’apprête à désactiver une partie de son système domotique. Sans mise à jour de l’application Maison, vos appareils connectés pourraient cesser de fonctionner. La coupure débutera dès ce mardi…

Le Honor Magic 8 Pro est à 1€ au lieu de 1299€ chez SFR, foncez !

Le Honor Magic 8 Pro vient de sortir en France et SFR frappe fort avec une offre à 1 € après remboursement. Écran OLED, puce surpuissante, photo de haut vol…

Windows 11 : Microsoft prépare un énorme changement qui va vous impacter au quotidien

Microsoft annonce sa volonté de faire de Windows un système “sécurisé par défaut“. Qu’est-ce que ça veut dire et surtout : qu’est-ce que ça va changer pour vous à l’usage…

Vous pensiez qu’il était impossible d’avoir des jeux 3D sur Game Boy Color ? Pas pour ce développeur, apparemment

Le développeur et modder Danny Spencer s’est lancé dans un projet un peu fou : rendre la Game Boy Color capable d’afficher des modèles 3D. Si l’on vous en parle,…

Tomb Raider tourne étonnamment bien sur iPhone, même les modèles les plus anciens

Aujourd’hui sort le portage iPhone de Tomb Raider, le reboot de 2013. Pour l’occasion, le Youtubeur MrMacRight a testé le jeu sur diverses versions du smartphone. Conclusion : que vous…