Bouygues Telecom : fini de se disputer pour savoir quoi regarder à la télé, cette offre met tout le monde d’accord

Qui n'a jamais eu à débattre avec ses enfants ou ses parents pour savoir qui décide ce qu'on regarde à la télévision ? Ce problème fait désormais partie du passé, grâce à une nouvelle offre disponible sur le décodeur b.tv de Bouygues Telecom.

Si aujourd'hui, les services de streaming tels que Netflix et YouTube et surtout la prolifération des écrans dans nos foyers ont presque complètement annihilé un problème autrefois récurrent : le choix de l'émission de TV à regarder. Mais que se passe-t-il lorsque l'un veut regarder TF1 et l'autre France 2, et que seule la TV du salon a droit à son décodeur ? Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de solution, si ce n'est prier pour que la chaîne que l'on souhaite visionner propose un direct sur sa propre plateforme de replay.

Mais depuis, Bouygues Telecom a eu une idée, propulsée par le lancement de son nouveau décodeur b.tv boosté à l'IA lancé en ce début d'année. Cette idée prend aujourd'hui la forme d'une nouvelle offre proposée par l'opérateur, baptisée b.tv multi écrans. Très concrètement, cette offre donne accès à plus 180 chaînes TV, en plus des 30 bouquets en option et 30 chaînes de replay, et ce, pour 5 personnes au maximum sur leurs écrans respectifs.

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Bouygues Telecom lance une offre TV qui va plaire à toute la famille

Autrement dit, que vous soyez sur votre TV, vorte ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette, vous aurez accès au décodeur Bouygues et ses chaînes même si un autre membre de votre foyer s'en sert déjà. Il ne sera même pas nécessaire de vous connecter si vous vous trouvez à domicile, puisque b.tv reconnaîtra automatiquement le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté. Si toutefois vous vous trouvez en dehors de votre logement, il faudra entrer les identifiants de votre compte client.

Ce confort a bien sûr un prix : 4,99 €/mois. Le premier mois est cependant offert. Notez que l'offre est incluse gratuitement pour les clients de la formule Bbox Ultym, et ce, dès aujourd'hui. Les autres devront attendre le 27 avril prochain pour pouvoir en profiter. Attention, Bouygues Telecom précise que la qualité du service sera dépendante de celle de votre connexion Internet.