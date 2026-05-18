Vous pouvez jouer à Goldeneye 64 en ligne sans lag avec cet émulateur

Les développeurs d'un émulateur Nintendo 64 sont parvenus à le rendre compatible avec le jeu en ligne fluide, ce qui n'est pas le cas de tous. L'occasion de se lancer dans des parties de Goldeneye 64 ou autres.

C'est le matin du 25 décembre 1995. Vous ouvrez un petit paquet cadeau rectangulaire à votre nom et un grand sourire illumine votre visage : c'est Goldeneye 64, sorti à peine 5 jours plus tôt. Après quelques semaines, vous êtes arrivé au bout de la campagne solo riche à la difficulté progressive et vous réunissez des amis pour des heures de fun dans le mode multijoueurs. Une période dont se souviendront certains avec nostalgie. Aujourd'hui, lancer une partie de Goldeneye à plusieurs est possible si vous acceptez de jouer sur un émulateur.

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Sauf que depuis, vos amis n'habitent plus forcément tout près. Le jeu en ligne ? Les émulateurs Nintendo 64 ne sont pas très bons pour ça. Malgré une vitesse de connexion suffisante, il y a des décalages gênants et des ralentissements. Un handicap sérieux dans un titre où les réflexes sont aussi importants. Heureusement, des développeurs sont parvenus à en faire un mauvais souvenir grâce à l'intégration du “rollback netcode“.

Un émulateur Nintendo 64 permet de jouer à Goldeneye 64 en ligne sans lag

Derrière ce nom se cache la référence absolue en matière de gameplay en ligne sans latence. C'est pour cela qu'on retrouve le rollback netcode dans la majorité des jeux de combats. Ici, il fait son apparition dans l'émulateur RMG-K N64. Les premiers tests sont encourageants, comme en témoigne un internaute sur le réseau social Bluesky.

New update for the netplay N64 emulator (RMG-K) adds rollback to every title. This means that input delay is greatly reduced and desyncs are far more uncommon.This morning we managed to play from Spain to Australia with 4 frames of delay! Before this we had to do 9!!! — Graslu00 (@graslu00.bsky.social) 2026-05-17T04:25:38.568Z

Il y a cependant une ombre au tableau : seul le 1 contre 1 est possible à l'heure actuelle. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que 4 joueurs puissent s'affronter en même temps. Idem pour que d'autres jeux multijoueurs du même genre comme Perfect Dark rejoignent la liste de ceux jouables en ligne avec (presque) les mêmes sensations qu'en local. En espérant que Nintendo ne parte pas en guerre contre les émulateurs 64 comme la marque le fait avec ceux de la Switch.