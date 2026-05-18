L’Ayaneo Pocket Block pourrait être le Game Boy moderne abordable

La marque Ayaneo, connue pour ses consoles portables sous Windows et Android, prépare une nouvelle venue : la Pocket Block. Ses faux airs de Game Boy ne sont pas un hasard.

Ayaneo Pocket Block
Crédits : Retro Gaming With Deadfred via X

Il est très simple de jouer à nos anciennes consoles depuis n'importe quel appareil. Installez un émulateur sur votre PC ou votre smartphone, récupérez les ROM des jeux dont vous possédez l'original et le tour est joué. Malgré cette praticité indéniable, cela ne remplace pas la sensation procurée par des sessions sur les vraies consoles. Pour ce qui est des portables, on peut s'en rapprocher avec, par exemple, celles de la marque chinoise Ayaneo, qui propose des versions sous Android ou Windows.

Lire aussi – Vous pensiez qu’il était impossible d’avoir des jeux 3D sur Game Boy Color ? Pas pour ce développeur, apparemment

Connue pour enrichir fréquemment son catalogue, elle dispose de modèles intéressants, mais souvent chers. C'est pourquoi l'Ayaneo Pocket Block est alléchante sur le papier. Repérée avant son annonce officielle par l'internaute Retro Gaming With Deadfred, elle pourrait bien être un Game Boy remis au goût du jour et accessible sans casser sa tirelire. Voyons ce qui le laisse penser à ce stade.

Un Game Boy avec des composants modernes pour du rétro gaming de poche

Le site de la Commission fédérale des communications américaine liste quelques caractéristiques de l'appareil. On y apprend que la Pocket Block embarque une batterie de 3 500 mAh et qu'elle est compatible avec le Bluetooth 4.1. Si l'on se réfère à la console qui s'en rapproche le plus chez Ayaneo, la Pocket Vert, on constate que le constructeur a ici largement rogné sur l'autonomie (6 000 mAh pour la Vert).

De même, nous sommes face à une coque en plastique là où la Pocket Vert est en métal. Autrement dit : il est certain que la Pocket Block sera vendue moins cher que sa grande sœur, disponible à 269 $. De là à arriver à un prix sous la barre des 100 $ ? Rien n'est moins sûr. N'oublions pas la crise de la RAM qui bat toujours son plein et qui entraîne une hausse de tarif généralisée sur les produits électroniques.


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