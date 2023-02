Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR : voici l’opérateur qui tombe le plus souvent en panne

Au moment de choisir votre opérateur, il peut être bon de savoir si ce dernier tombe souvent en panne. Ça tombe bien : ZoneADSL a répertorié l'ensemble des pannes survenues en 2022 sur les réseaux Internet et mobile d'Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR. Et l'un d'entre eux ressort assez clairement du lot.

Les pannes, ça arrive. Le plus souvent, un simple problème technique est à l'origine de la perte de réseau et il suffit d'attendre quelques minutes, voire quelques heures dans les cas les plus extrêmes pour que les choses reviennent à la normale. Seulement voilà, si ces pannes s'avèrent régulières, ce petit contretemps peut vite devenir une véritable épée de Damoclès.

ZoneADSL, un outil qui permet de signaler des pannes sur les réseaux Internet et mobile, a recensé par moins de 800 000 signalements en 2022. C'est le réseau fibre qui semble le plus touché, comptabilisant, quel que soit l'opérateur, plus de signalements que les réseaux ADSL et mobile. ZoneADSL précise d'ailleurs que ces dernières se font moins ressentir, car les antennes sont capables de prendre le relais entre elles en cas de besoin.

Sur le même sujet : Avec Proxi, Free promet de dépanner un abonné fixe ou mobile en 15 minutes

Free, champion des pannes en 2022

La question étant : quel est l'opérateur qui a fait l'objet du plus grand nombre de signalements ? C'est un bras de fer serré entre Free et SFR pour remporter le prix, mais c'est finalement le trublion des télécoms qui est en tête en récoltant 36% des signalements. SFR se trouve donc juste derrière avec 34% des signalements, suivis de Bouygues Telecom (18%) et enfin d'Orange (11%).

C'est également Free qui est l'origine de la plus grosse panne de l'année, avec 9703 signalements pour un seul événement. Ces derniers ont eu lieu lorsqu'une partie du réseau fibre de l'opérateur a été saboté au mois d'avril. Enfin, le département le plus touché est le Nord avec 37 305 signalements comptabilisés sur l'année.

ZoneADSL précise également que l'une des plus grosses pannes de l'année est celle qui a touché l'ensemble des services Meta, qui a déclenché une grosse vague de signalements sur son outil.