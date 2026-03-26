Bouygues Telecom : mauvaise nouvelle, les frais de résiliation s’étendent à tous les forfaits mobiles sans engagement

L’an dernier, Bouygues Telecom a secoué le marché en devenant le premier opérateur français à facturer des frais de résiliation pour ses forfaits mobiles B&You. Cette mesure va bientôt être étendue à tous les forfaits Bouygues Telecom sans engagement. Entrée en vigueur, résiliation du contrat sans frais… voici ce qu’il faut savoir.

Le secteur des forfait mobile sans engagement avait une promesse initiale : la liberté, sans surcoût. Elle permettait ainsi de faire jouer la concurrence, de papillonner d’opérateur en opérateur au gré de ses besoins, des offres de bienvenue et surtout des possibles augmentations pratiquées au fil du temps.

Mais cette liberté s’est vue quelque peu entravée l’an dernier, du moins chez un opérateur qui a annoncé, au détour d’un mail empli de conseils en vue des vacances, la mise en place d’une « taxe de résiliation » de 5 euros sur ses forfaits mobiles sans engagement. Cet opérateur, c’est Bouygues Telecom. D’abord appliqués aux forfaits B&You, ces frais de résiliation vont bientôt être étendus à tous les forfaits Bouygues Telecom sans engagement.

Bouygues Telecom étend ses frais de résiliation de 5 euros à tous ses forfaits mobiles sans engagement

C’est encore par le biais d’un mail que Bouygues Telecom a décidé d’avertir ses clients d’un changement dans leur offre : la mise en place de frais de résiliation de 5 euros – comme en témoigne la publication de @TiinoX83 sur X (ex-Twitter), repérée par Alloforfait. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 27 juillet 2026.

Si l’on pouvait craindre que la concurrence prenne le pas, cela ne semble toujours pas être le cas. Au contraire même : certains opérateurs, comme Free, s’engagent à prendre en charge ces frais de résiliation. Ainsi, si l’objectif de Bouygues Telecom était de freiner les ardeurs de ses abonnés à partir pour la concurrence, cela pourrait finalement être contre-productif – de là à faire hésiter de potentiels nouveaux clients à passer chez Bouygues Telecom ?

Il y a bien trois autres opérateurs qui vont facturer des frais de résiliation à compter du 18 mai : NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom. Mais il s’agit là de MVNO (Mobile Virtual Network Operators) détenus par… Bouygues Telecom – cette décision n’a donc rien d’étonnant.

Comme il s’agit d’une modification contractuelle, en vertu de l’article L. 224-33 du Code de la consommation, les abonnés de ces MVNO comme ceux de Bouygues Telecom peuvent résilier leur contrat sans frais dans un délai de 4 mois.