Bouygues Telecom annonce une nouveauté pour permettre à tous de se connecter à Internet quand la connexion est en panne. Accessible même si vous n'êtes pas client chez l'opérateur.

Vous êtes en train de travailler sur un rapport important, alternant entre écriture sur un Google Docs et lecture des nombreux onglets ouverts dans votre navigateur Web. Ou bien vous avez enfin lancé cette série Netflix qui vous faisait de l’œil depuis quelques temps. Dans les deux cas, une panne d'Internet vous mettrait dans l'embarras. Que vous soyez victime d'une coupure totale, rares, mais qui arrivent, ou bien du débranchement de votre câble fibre dans l'armoire fibre au profit d'un autre abonné, le résultat est le même.

Quelle que soit la raison, vous avez besoin d'une solution à portée de main pour récupérer une connexion. En général, cela passe par l'appel au service client de votre opérateur qui soit vous enverra une clé 4G/5G, soit vous offrira une certaine quantité de données mobiles pour du partage de connexion. Bouygues Telecom a une autre solution. Elle se base sur celles que nous venons de citer, mais avec une particularité bienvenue.

Comment Bouygues Telecom veut en finir avec les pannes de connexion fibre

L'opérateur présente l'Extra Bbox. Il s'agit d'une box de secours qui vous connecte en Wi-Fi 6 au réseau 4G/5G de Bouygues Telecom. Les débits maximum théoriques en 5G sont de 1,1 Gb/s en descendant et 58 Mb/s en montant, sachant que vous avez droit à 100 Go de données par mois. Le gros avantage de l'appareil, c'est que n'importe qui peut se le procurer, même si s'il n'est pas client chez Bouygues.

Le fournisseur d'accès à Internet espère ainsi venir en aide au 2 % des foyers qui subissent des coupures imprévisibles chaque mois, nous dit-il. L'Extra Bbox fonctionne sur un principe de location sans engagement. Elle est disponible au prix de 12,99 euros par mois. Elle sera offerte à tous les clients Bouygues Telecom abonnés depuis au moins 30 ans, ce qui représente 3 000 personnes à ce jour.