Nothing Phone 2a : le smartphone avec des écouteurs est à prix réduit

Belle offre à saisir sur le nouveau Phone 2a chez Amazon ! Pour son lancement en France, le smartphone signé Nothing et accompagné d'une paire d'écouteurs est en promotion sur le célèbre site e-commerce.

Plus d'une semaine après avoir été dévoilé au salon international MWC de Barcelone, le Nothing Phone 2a fait l'objet d'une offre de précommande chez Amazon France. Disponible en deux coloris au choix, le smartphone transparent accompagné d'une paire d'écouteurs sans fil CMF by Buds Pro est à 349 euros au lieu de 398 euros. Pour information, l'offre promotionnelle en question concerne le modèle 128 Go alors que la version 256 Go coûte 50 euros plus cher.

Lancé au début du mois de mars 2024, le Phone 2a est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz et une résolution de 394 ppp. Le smartphone de la marque Nothing lié à l'offre Amazon est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 7200 Pro et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 45 watts. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche Nothing OS.

Du côté de l'APN, les futurs propriétaires du téléphone pourront profiter d'un double capteur principal de 50 + 50 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour terminer, la connectivité de l'appareil se compose de la norme Wi-Fi 6 (ax), du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS.