Nothing lance le Phone 2a, son nouveau smartphone transparent à seulement 349€

Nothing vient de lancer une toute nouvelle série de smartphones abordables, fortement inspirée de la stratégie déjà en place chez Google et Samsung. Le Nothing Phone (2a) promet lui aussi un d’offrir un rapport qualité-prix très intéressant.

Après plusieurs mois de fuites en tout genre, Nothing vient enfin de lever le voile sur son Nothing Phone (2). Ce dernier, que nous avons pu apercevoir pour la première fois au MWC 2024, reprend les codes des smartphones précédents de la société. On retrouve notamment un dos transparent, emblématique des produits de Nothing, mais aussi l’interface Glyph, ces fameuses LED qui ont permis à l’entreprise de se démarquer de ses rivales.

Cependant, compte tenu de son tarif plus abordable, le Nothing Phone (2a) opte cette fois-ci pour moins de bandes lumineuses, qui ne sont désormais plus qu’au nombre de trois. Elles sont disposées en cercle autour du module photo central à l’arrière de l’appareil. Ce qui est sûr, c’est qu’un tel design rend le Phone (2a) reconnaissance au premier coup d’œil, et c’est assez appréciable.

Quelle fiche technique pour le Nothing Phone (2a) ?

Pour réduire le prix de son smartphone, Nothing a fait quelques concessions sur la fiche technique. L’appareil est propulsé par une puce Dimensity 7200 Pro signée MediaTek, et non plus par un processeur de Qualcomm. Ceci ne l’empêchera cependant pas d’être assez puissant, puisqu’il fait partie des appareils les plus performants de son segment.

On retrouve à l’avant un écran OLED de 6,7 pouces FHD+ 120 Hz semblable à ceux des autres smartphones de Nothing, mais celui-ci est maintenant alimenté par une plus grande batterie de 5000 mAh. La recharge rapide filaire monte à 45W, mais il n'y a cette fois-ci pas de recharge sans fil au programme.

Pour la partie photo, Nothing a opté pour une caméra principale Samsung GN9 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle JN1 de 50 MP ainsi qu’un capteur selfie IMX615 de 32 MP. L’appareil est certifié IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et mesure 8,55 mm d’épaisseur pour un poids modéré de 190g.

Le Nothing Phone (2a) est disponible en France à partir de seulement 349 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 399 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est donc bien moins que les Nothing Phone (1) et Phone (2) avant lui. Deux coloris sont toujours proposés : noir et blanc.