Nothing Phone 2a : le nouveau design du smartphone abordable dévoilé juste avant sa sortie

Nothing a profité du salon international MWC de Barcelone pour lever le voile sur le design de son prochain smartphone, le Nothing Phone (2a), qui sera beaucoup plus abordable que ses prédécesseurs.

Nothing a officiellement annoncé qu’il tiendra un événement le 5 mars prochain, à l’occasion duquel l’entreprise dévoilera son nouveau Phone (2a), qui ne succède ni au Phone (1) ni au Phone (2). Le fabricant anglais adopte cette année la même stratégie que Google et ses smartphones plus abordables de la série A, et le Nothing Phone (2a) sera donc plus accessible que les autres modèles.

Le leaker billbil-kun a d’ailleurs déjà dévoilé son tarif en France : 349 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 399 euros pour celle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour atteindre un tarif aussi bas, le smartphone a évidemment dû faire quelques concessions, dont certaines sont immédiatement visibles.

Le Nothing Phone (2a) change d’apparence

Si le Phone (1) et le Phone (2) avaient eu droit à un design similaire, le Phone (2a) est beaucoup moins ambitieux. Après avoir découvert l’apparence du smartphone grâce au leaker OnLeaks il y a quelques semaines, Nothing a finalement exposé son appareil en avant-première à l’occasion du MWC de Barcelone, confirmant ainsi toutes les fuites.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le Phone (2a) conserve le design transparent emblématique des appareils de Nothing et le système Glyph, ces LEDs qui font briller le smartphone. Cependant, les bandes LEDs ne sont plus qu’au nombre de trois, toutes disposées autour du module photo.

Ce dernier est d’ailleurs étrangement placé au centre du smartphone, plutôt que dans le coin comme c’était le cas sur les autres téléphones de la marque. Ces « yeux », comme les appelle Nothing, rendent l’appareil un peu plus symétrique, ce qui plaira à certains, mais il semble que le design divise déjà les internautes.

Enfin, on peut noter que la partie inférieure du smartphone est intentionnellement plus confuse que la partie supérieure, et est vraisemblablement inspirée du plan du métro new-yorkais de Massimo Vignelli. Ce qui est sûr, c’est que le smartphone a le mérite d’être différent de ses concurrents. Nous ne manquerons donc pas de suivre de près la présentation officielle le 5 mars prochain.