Double offre sur la Mi Smart Air Fryer : elle passe à seulement 54 €, vite !

Pour célébrer l’approche du printemps, Xiaomi propose actuellement de belles promotions sur de nombreux produits. La Mi Smart Air Fryer passe ainsi seulement 54 € au lieu de 129 €. Profitez-en avant la rupture de stock.

Vous cherchez un Air Fryer pas cher ? C’est le bon moment de craquer. Habituellement en vente à 129 €, la Mi Smart Air Fryer 3,5 L est affichée en promotion à 69 €. Grâce à la réduction supplémentaire de 15 € dans le panier, elle passe à seulement 54 €. C’est un excellent prix pour cette friteuse sans huile aux fonctionnalités complètes.

La Mi Smart Air Fryer vous donne la possibilité de cuisiner plus sainement. Grâce à la cuisson à air chaud à 360°, vous pouvez réaliser des fritures avec très peu de matières grasses. La cuisson est rapide et uniforme. Mais ça n’est pas tout ! Avec une température réglable de 40° à 200°C, en plus de frire les aliments, cet Air Fryer peut déshydrater, fermenter et décongeler les aliments. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour faire des yaourts ou encore des fruits et de la viande séchés.

Avec la planification connectée jusqu’à 24h à l’avance, vous pouvez programmer la cuisson de vos aliments pour qu’ils soient chauds lorsque vous rentrez à la maison. Vous avez aussi la possibilité de cuire durant 24h en continu. L’Air Fryer est doté d’un écran tactile OLED et, grâce à l’assistant Google, vous pouvez utiliser votre voix pour éteindre ou l’allumer.