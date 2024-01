Soldes : Les excellents écouteurs Galaxy Buds FE chutent à moins de 70 euros

Si vous cherchez des bons écouteurs True Wireless avec réduction active du bruit à petit prix alors vous êtes au bon endroit. Les Galaxy Buds FE sont actuellement en soldes sur Amazon à un prix défiant toute concurrence. Avec une réduction de 30%, vous pouvez vous offrir ces écouteurs pour moins de 70 euros. Une aubaine !

Les soldes d’hiver continuent avec des offres toujours plus alléchantes. Amazon propose de nombreuses promotions sur des produits high-tech dont les écouteurs Galaxy Buds FE. De base, il s’agit déjà du modèle le moins cher de la gamme Galaxy Buds puisqu’ils ont un prix de vente conseillé de 99 euros. Avec une baisse de prix de 30 euros, vous pouvez les acheter pour seulement 69 euros. Point important, il s’agit d’un produit vendu par Amazon et non par un revendeur tiers. De plus, vous bénéficiez de la livraison gratuite.

Sortis en octobre 2023, les Galaxy Buds FE sont des écouteurs intra-auriculaires True Wireless qui bénéficient de la technologie Bluetooth 5.2. Ils sont livrés avec trois paires d'embouts pour pouvoir s’adapter à toutes les tailles d’oreilles. Par ailleurs, ils sont équipés de la technologie de réduction active de bruit pour pouvoir écouter vos musiques et podcasts sans avoir à subir les bruits environnants. Vous pouvez l’activer simplement en touchant votre écouteur. Mais vous pouvez aussi activer l’option inverse pour pouvoir entendre parfaitement les sons environnants sans avoir à retirer vos écouteurs. C’est très pratique si quelqu’un vient vous parler par exemple. Avec ses transducteurs de 6.5 mm, les Galaxy Buds FE offrent une excellente qualité audio avec de bonnes basses. Vous pouvez même paramétrer le son selon votre goût via l'application Galaxy Wearable. Les trois micros intégrés permettent également de capter parfaitement votre voix. Vous pouvez même passer des appels dans un environnement bruyant car l’IA est capable de supprimer les bruits extérieurs.

Côté autonomie, elle atteint 30 heures grâce à l'étui de charge fourni. Et si jamais vous arrivez malgré tout à court de batterie. Il vous suffit de les charger pendant 5 minutes pour obtenir presque 1 heure d’écoute supplémentaire. Si vous avez des appareils Samsung Galaxy, ces écouteurs sont encore plus pratiques car ils disposent notamment de la fonctionnalité Auto Switch qui permet de passer automatiquement d’un appareil à un autre. Enfin, vous ne risquez pas de les perdre puisque la fonction Localisation vous permet de les retrouver rapidement.

