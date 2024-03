Envie de vous offrir la Ninja Air Fryer MAX à un prix très avantageux ? Jusqu'à ce soir, en tant que membre du ClubR, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre attractive pour l'achat de la friteuse sans huile sur le site Rakuten, via le vendeur officiel Darty.

Aujourd'hui seulement, Rakuten vous permet d'avoir un cashback intéressant pour tout achat effectué sur le site e-commerce et suivant votre statut : Regular, Silver, Gold et Platinum. Grâce à votre statut, vous pouvez profiter de 15% offerts (minimum) en Rakuten Points sur la Ninja Air Fryer MAX. Depuis la boutique Darty, la friteuse sans huile est à 99,99 euros et le site marchand vous offre la somme de 15 euros qui devra être dépensée ultérieurement. En prenant en compte ce cashback, le produit revient à 84,99 euros.

Proposée dans un coloris noir/gris, la Ninja Air Fryer MAX (référence AF160EU) liée au bon plan Rakuten est une friteuse sans huile qui dispose d'une puissance de 1750 watts et d'une capacité de 5,2 litres. Conçu pour des repas pour 6 personnes, l'appareil est équipé d'un thermostat réglable de 40 à 230°C et d'une chaleur pulsée (permettant la circulation de l'air chaud dans la cuve et une uniformité de la cuisson comme dans un four).

On retrouve également six programmes prédéfinis, un écran digital, une fonction pause ou bien encore l'arrêt automatique. Enfin, la friteuse sans huile est fournie avec un livre de recettes, un plateau gril, une cuve avec revêtement céramique antiadhésif, et une grille de cuisson en céramique anti-adhésive.