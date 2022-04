Le pack Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Watch4 est à un prix irrésistible !

Si le Samsung Galaxy S21 FE vous a récemment tapé dans l'oeil, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Sur le site Cdiscount, le smartphone 5G du géant coréen est vendu avec la montre connectée Galaxy Watch4 sous les 600 euros.

Un pack contenant deux produits high-tech de la marque Samsung est à l'honneur chez Cdiscount. Actuellement, le fameux site e-commerce français vous permet d'avoir un smartphone 5G et une montre connectée à moins de 600 euros.

En effet, la version 128 Go du Galaxy S21 FE et le modèle 44 mm de la Galaxy Watch4 sont vendus par Cdiscount au prix de 599 euros. En sachant que le tarif de la montre connectée est de 269 euros sur le store officiel Samsung (au moment de rédiger les lignes de cet article), le smartphone Galaxy S21 FE revient au prix 330 euros. C'est tout simplement une offre imbattable !

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI. La partie photo/vidéo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C. Pour en savoir plus, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé à notre prise en main du Samsung Galaxy S21 FE.