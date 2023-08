Boulanger fait plaisir aux fans de la marque Samsung à l'approche de la rentrée 2023 ! Le site e-commerce français propose en effet le pack Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Buds 2 à prix cassé.

Après le pack Google Pixel 7 + écouteurs Pixel Buds A, Boulanger met aussi en avant un pack Samsung composé d'un smartphone et d'une paire d'écouteurs de la gamme Galaxy.

À l'occasion de la rentrée 2023, le site e-commerce français propose à ses clients de se procurer le pack incluant le smartphone Galaxy S21 FE (128 Go) et les écouteurs Galaxy Buds 2 qui est au prix 399 euros au lieu de 759 euros. Pour information, les Galaxy Buds 2 sont éligibles à une ODR de 30 euros valable jusqu'au 24 septembre 2023. L'ensemble peut donc revenir à 369 euros.

Sorti au début de l'année 2022, le Samsung Galaxy S21 FE est équipé d'un écran AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 2100, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. De son côté, la connectique dispose du Bluetooth 5.0, du Wifi 6, du GPS, de la reconnaissance faciale, du lecteur d’empreintes digitales et d'un port USB-C.

Quant aux Galaxy Buds 2, les écouteurs Samsung embarquent surtout deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit) et une autonomie pouvant aller jusqu’à 5 heures d’écoute avec la réduction active de bruit ou 15 heures de plus avec un étui complètement chargé. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article associé au test des Samsung Galaxy Buds 2.