Réduction de prix, accessoires offerts, les offres de lancement des nouveaux produits Samsung sont là, le Galaxy Z Flip5 en tête

Tous les appareils annoncés par Samsung lors de son dernier événement Galaxy Unpacked sont désormais disponibles. Pour leur lancement, les Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 et Galaxy Tab S9 font tous l’objet d’offres promotionnelles des plus intéressantes.

À quelques jours de la rentrée, vous avez besoin d’un nouveau smartphone, d’une tablette ou d’une montre connectée ? Alors les offres de lancement de Samsung pour ses nouveaux produits haut de gamme devraient attirer votre attention. Il y en a pour tout le monde, mais toujours avec les innovations développées par le fabricant et dans l’idée de faire partie d’un écosystème sans pareil sur le marché pour connecter et faire interagir ses appareils entre eux.

La nouvelle star du pliant, le Galaxy Z Flip5

Grâce à son design à clapet ultra compact, le Galaxy Z Flip5 allie esthétisme et praticité. Une fois replié, une opération rendue plus fluide grâce à sa charnière de nouvelle génération, le smartphone peut se glisser facilement dans n’importe quelle poche ou un petit sac à main.

La grande attraction de ce modèle est son énorme écran externe flambant neuf imaginé par les ingénieurs de Samsung. Celui-ci permet d’afficher de nombreuses informations, de consulter ses notifications et même d’interagir avec certains widgets et les fonctionnalités de certaines applications. Parmi les usages les plus courants, l’on peut répondre à un message, changer de musique, ou prendre un selfie, le tout sans ouvrir son mobile.

Autre prouesse de design du Galaxy Z Flip5, son mode Flex. Posez votre smartphone sur une surface plane et lancez l’appareil photo, la Flex Cam s’occupe du reste. Dans le même ordre d’idée, vous pouvez tout à fait lancer une visio avec vos contacts, regarder une vidéo ou jouer avec une manette, sans avoir besoin de tenir le smartphone, qui tient tout seul devant vous.

L’acquisition d’un Galaxy Z Flip5 depuis la boutique officielle de Samsung n’a que des avantages. La marque vous offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 179 euros pour améliorer radicalement votre expérience audio. De plus, vous pouvez faire reprendre un ancien appareil et obtenir une réduction pour l’achat du smartphone pliant, correspondant à la valeur du terminal repris, assortie d’un bonus de 100 euros.

Autres avantages, vos points Samsung Rewards sont doublés, vous obtenez une réduction de jusqu’à 15 % sur les autres nouveautés Galaxy, et d’une remise immédiate à hauteur de 15 % sur les chargeurs et les coques de protection.

L’ultra premium, le Galaxy Z Fold5

Le smartphone de tous les excès, qui offre l’expérience la plus complète de l’univers Android. Déplié, le Galaxy Z Fold5 donne accès à un grand écran de 7,6 pouces, digne de celui d’une tablette. Replié, il peut s’utiliser normalement grâce à l’écran externe dont il est équipé, et ne prend pas plus de place qu’un smartphone standard. Le Galaxy Z Fold5 n’a aucun égal pour rendre les contenus affichés à l’écran immersifs et pour effectuer du multitâche. Vous pouvez utiliser trois applications à la fois et personnaliser leur affichage afin de créer une expérience à votre goût.

Samsung a aussi placé la barre très haut en ce qui concerne les composants. Le SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm permet de faire tourner n’importe quel jeu ou processus gourmand en conservant la fluidité du système. Il s’agit aussi d’une puce économe en énergie, capable de délivrer une puissance très importante sans toutefois consommer avec excès, préservant ainsi l’autonomie de la batterie.

Enfin, le Galaxy Z Fold5 est aussi un photophone modèle. Son capteur principal de 50 MP produit des clichés d’excellente qualité, et peut compter sur l’ultra grand-angle de 12 MP et sur le téléobjectif de 10 MP autorisant un zoom optique x3 pour prendre le relais lorsque la situation l’exige.

L’offre de lancement pour le Galaxy Z Fold5 est identique à celle du Galaxy Z Flip5 décrite plus tôt, et vous pouvez aussi obtenir un stylet Galaxy Z Fold5 S Pen Edition pour la modique somme de 9,90 euros, contre 59,90 euros en cas d’achat seul.

Le meilleur de Wear OS, la Galaxy Watch6

La série Galaxy Watch6 vient perfectionner la formule des montres connectées de Samsung. La Galaxy Watch6 simple se décline avec des cadrans de 40 et 44 mm, contre 43 et 47 mm pour le modèle Galaxy Watch6 Classic, plus imposant et doté d’une couronne de navigation. Une autre différence entre les deux smartwatches est le bracelet qui est inclus : en silicone pensé pour le sport sur la Galaxy Watch 6, en simili-cuir pour un look plus décontracté sur la Galaxy Watch 6 Classic.

Autrement, les deux Watch6 jouissent des mêmes fonctionnalités, avec des mesures de santé précises grâce aux capteurs intégrés, et de nombreux programmes et fonctions de suivi des performances pour les sportifs. Des suggestions d’entrainement et des options aidant à progresser sont aussi proposées pour une vaste sélection d’activités physiques.

Si vous craquez pour une Galaxy Watch6, Samsung vous offre une batterie externe sans fil charge rapide sans surcoût, ajoutée au panier sans action de votre part. Et vous avez aussi l’occasion de fait baisser le prix de la montre connectée de 70 euros pour la Watch 6 et de 100 euros pour la Watch6 Classic grâce au bonus de reprise d’un ancien appareil, des montants à additionner à la valeur estimée du produit que vous rendez à Samsung.

La tablette Android ultime, les Galaxy Tab S9

Les Galaxy Tab S9, Tab S9+ et Tab S9 Ultra sont équipées d’un écran immersif Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz, d’une diagonale de respectivement 11, 12,4 et 14,6 pouces. Elles sont pensées à la fois pour offrir une expérience audiovisuelle riche et pour proposer des fonctions de productivité plaisant aux créatifs et aux professionnels.

Chaque tablette vient avec un stylet S Pen ultra précis inclus, utile pour écrire, dessiner, naviguer, voire déclencher l’appareil photo ou passer des diapositives lors d’une présentation. La puce la plus performante du marché, la Snapdragon 8 Gen 2, alimente les appareils, qui bénéficient par ailleurs d’un design premium et d’une protection à l’eau et à la poussière selon le standard IP68.

Comme pour les Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, vous repartez avec une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro offerte pour l’achat d’une Galaxy Tab S9. Vous profitez aussi d’une remise de 50 % sur les covers, idéal pour protéger et ajouter un clavier physique à sa tablette à tarif réduit. Vous obtenez en outre 5 % de réduction immédiate pour toute première commande passée en vous connectant à votre compte Samsung.com, et un bonus de 100 euros pour la reprise de votre ancien appareil.

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.