À la recherche d'une batterie externe pour recharger rapidement votre smartphone ? Optez pour ce powerbank Samsung 10 000 mAh qui peut être obtenu sous les 10 euros grâce à une offre de remboursement.

Il est toujours utile d'avoir en sa possession une batterie externe. En vue de la rentrée 2023, Boulanger vous en propose une de la marque Samsung. Sur son site e-commerce, l'enseigne française vous donne la possibilité d'acquérir la batterie externe Samsung (10 000 mAh, 25 W) à 29,99 euros au lieu de 49,99 euros.

En plus de la remise de 20 euros, il est possible d'obtenir une offre de remboursement de 20 euros de la part de Samsung. Cette ODR valable jusqu'au 30 septembre 2023 (voir conditions) permet donc d'obtenir la batterie externe de la marque coréenne au prix de revient de 9,99 euros.

Ce powerBank universel signé Samsung disponible dans un coloris beige (référence EB-P3400XUEGEU) a été conçu pour recharger sans attendre un smartphone ou d'autres appareils du constructeur asiatique. D'une puissance de 25W, la batterie de 10 000 mAh comprend un port USB-A et un port USB-C. L'accessoire est vendu avec un câble USB Type-C long de 20 cm et est capable de recharger deux appareils de façon simultanée. Enfin, le produit affiche des dimensions de 70 x 148 x 15.6 mm et un poids de 210 grammes.