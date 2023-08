Si vous avez fait des économies pour vous offrir un smartphone Google pour la rentrée, sachez que Boulanger propose le Pixel 7 sous forme de pack. Le téléphone de la firme de Mountain View fourni avec des écouteurs Pixel Buds A est à 489 euros.

En vue de la rentrée 2023, Boulanger a décidé de proposer une belle offre sur un pack Google composé du smartphone Pixel 7 et des écouteurs Pixel Buds A. Affiché en temps normal à 649 euros, le pack en question voit son tarif diminuer à 489 euros.

Pour rappel, le futur prédécesseur du Google Pixel 8 est équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un format 20:9, un affichage fluide jusqu'à 90 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus et un rapport de contraste de 1 000 000:1. Concernant les autres points forts du Pixel 7, on retrouve aussi le processeur Google Tensor G2 avec puce Titan M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, une batterie d'une capacité de 4270 mAh avec la recharge rapide (jusqu'à 50% de charge en 30 minutes environ) et le système d'exploitation mobile Android 13.

Quant à l'APN, un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,8 MP sont de la partie. Enfin, la connectique est composée du Wi-Fi 6E (802.11ax), du Bluetooth 5.2, du NFC et du Google Cast. Pour plus d'informations, découvrez notre article lié au test du Google Pixel 7.