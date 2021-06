Le pack PS5 Ratchet and Clank Rift Apart est disponible : où l’acheter ?

Sony a lancé un pack PS5 Ratchet and Clank Rift Apart pour fêter le lancement du jeu exclusif PlayStation 5 qui sort ce vendredi 11 juin 2021. Il s'agit du premier bundle PS5 depuis la sortie de la console en novembre 2020.

La PS5 a droit à son premier bundle Ratchet and Clank Rift Apart !

C'est officiel, la PS5 a droit à son premier pack incluant la console avec le jeu Ratchet and Clank Rift Apart. En effet, plusieurs personnes sur Twitter ont posté des images avec le fameux pack en précisant qu'ils ont réussi à l'acheter dans des magasins de l'enseigne Carrefour. Le prix annoncé est de 579,50 €. Un peu plus cher donc qu'un achat séparé PS5 / jeu qui revient à 561,98 €.

Vu la pénurie qui touche la PS5, c'est un petit détail qui pour beaucoup de joueurs ne compte pas. En effet, la majorité des personnes à la recherche du Saint Graal sont prêtes à dépenser quelques euros en plus, pourvu qu'ils réussissent à y mettre la main dessus.

Fait assez surprenant, c'est qu'aucune annonce officielle de la part de Sony concernant ce nouveau pack n'a encore été faite. Quoiqu'il en soit, il se pourrait d'après les dernières rumeurs apparues sur la toile que ce pack soit commercialisé en ligne dès ce vendredi 11 juin, notamment sur le site de l'enseigne Boulanger. Affaire à suivre donc.

Pack pack PS5 Ratchet and Clank Rift Apart : où l'acheter ?

Pour l'heure, si vous souhaitez avoir une chance d'acheter ce pack PS5 Ratchet and Clank Rift Apart, nous vous conseillons de vous rendre dans un des magasins Carrefour le plus proche de chez vous pour vérifier la disponibilité en stock et éventuellement les appeler avant de vous y rendre pour avoir une confirmation.

Nous mettrons à jour cet article si des offres en ligne permettant d'acheter le pack PS5 Ratchet and Clank Rift Apart venaient à apparaitre. N'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris pour ne pas manquer les éventuelles ventes en ligne.

