Jusqu’à 200€ de remise sur les smartphones chez Bouygues Telecom

iPhone, Samsung Galaxy ou encore Honor et Xiaomi, de nombreux smartphones sont disponibles à prix cassé chez Bouygues Telecom pendant quelques jours grâce à une remise immédiate allant jusqu’à -200€ ! Retrouvez les meilleures offres ci-dessous.

Vous cherchez un nouveau smartphone ? C’est le moment ou jamais de vous rendre chez Bouygues Telecom pour profiter des soldes d’été ! Pendant quelques jours, l’opérateur propose en effet des réductions exceptionnelles sur une large sélection de smartphones.

Et l’on ne parle pas de n’importe quelle réduction : les remises vont jusqu’à -200€ (en fonction du smartphone et du forfait souscrit), et ce, sur une grande variété de smartphones. Xiaomi, iPhone, Samsung Galaxy, Honor, etc. Qu’importe votre constructeur préféré, vous trouverez votre bonheur avec notre sélection ci-dessous.

Xiaomi 12, iPhone 12, Galaxy S21 FE : les meilleurs smartphones à prix mini

Parmi les offres disponibles, Bouygues Telecom propose par exemple une remise incroyable de -215€ sur le Xiaomi 12. Avec le forfait 200Go, le smartphone se retrouve ainsi disponible pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois (après remboursement).

Vous préférez les iPhones ? Bouygues Telecom vous propose une remise immédiate de -70€ sur l’IPhone 12 64Go grâce au forfait 200Go. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 149,90€ + 8€/mois pendant 24 mois.

Le catalogue Bouygues Telecom propose également :

-120€ de remise sur le Samsung Galaxy A54 5G à 1€ + 2€/mois x24 avec le forfait 200Go.

-170€ de remise sur le Samsung Galaxy S22 à 1€ + 8€/mois x24 avec le forfait 200Go.

-120€ de remise sur le Xiaomi 12T à 1€ + 3€/mois x24 avec le forfait 200Go (+ une paire d’écouteurs Redmi Buds 4 pro offerts).

-85€ de remise sur le Google Pixel 7 5G à 1€ + 6€/mois x24 avec le forfait 200Go.

-220€ de remise sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G à 1€ + 8€/mois x24 avec le forfait 130Go.

-50€ de remise sur le Honor Magic5 Lite 5G à 49,90€ + 8€/mois x24 avec le forfait 130Go.

-70€ de remise sur le Xiaomi Redmi Note 12 5G à 1€ avec le forfait 130Go.

-55€ de remise sur le Samsung Galaxy A23 5G à 1€ + 8€/mois x24 avec le forfait 100Go.

Pour voir toutes les offres, rendez-vous dès maintenant chez Bouygues Telecom !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.