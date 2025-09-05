Microsoft va “subtilement” vous pousser vers la dernière version d’Outlook à cette date

Microsoft dit ne pas vouloir vous obliger à utiliser le nouveau Outlook pour Windows, mais un peu quand même. Cela commencera très bientôt avec un changement effectué en coulisses.

Celles et ceux dont les PC tournent encore sous Windows 10 le savent très bien. Microsoft est du genre insistant quand il s'agit de convaincre les utilisateurs de passer à la version la plus récente du système d'exploitation. Diapositives de présentation à l'allumage de l'ordinateur, publicité pour Windows 11 dans les paramètres ou l'écran de verrouillage… L'entreprise est très inventive à ce niveau-là. Et ça marche aussi pour les logiciels.

La nouvelle version d'Outlook a remplacé la précédente sur Windows 11 depuis l'an dernier. Les récalcitrants pensaient être à l'abri sur Windows 10, mais là aussi elle a été imposée. D'ailleurs, très vite, des outils proposaient de contourner l'obligation d'installer Outlook dernière génération. Pas de quoi décourager Microsoft cela dit. Elle a trouvé un autre moyen pour faire passer la pilule. L'opération démarrera très bientôt et ne risque pas de passer inaperçue malgré ce que l'on veut nous faire croire.

Windows vous forcera (presque) à utiliser la nouvelle version d'Outlook

“Afin de simplifier la transition, à compter d'octobre 2025, Microsoft Outlook configurera automatiquement les comptes et paramètres Outlook classiques des utilisateurs dans le nouvel Outlook pour Windows, de manière transparente et en arrière-plan, si certaines conditions sont remplies. Cette amélioration permet aux utilisateurs de travailler sur les deux expériences Outlook sans configuration ni bascule manuelles“, lit-on dans le centre d’administration de Microsoft 365 cité par Neowin.

Notez qu'on se sait pas ce que sont ces “certaines conditions”. Conscient que cela ressemble furieusement à une manière de forcer la man des utilisateurs, la firme de Redmond ajoute que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre : “Cette mise à jour ne force pas le lancement ou l'utilisation du nouvel Outlook, et ne modifie aucun paramètre ou valeur par défaut d'Outlook classique existant“.

Le besoin de le préciser risque fort de renforcer l'impression inverse. Ce fonctionnement sera mis en place sur plusieurs mois à partir d'octobre 2025. Il sera “activé par défaut et ne nécessite aucune interaction de l'utilisateur, à moins d'une désactivation [manuelle]”. Vous voilà prévenu.