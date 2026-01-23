Cette mise à jour de Windows 11 casse Outlook, voici les solutions pour régler le problème

Le dernier Patch Tuesday déployé par Microsoft sur Windows 11 a généré plusieurs bugs sur l'application Outlook.

La mise à jour de sécurité de janvier 2026 pour Windows 11 a provoqué de nombreux bugs dégradant l'expérience des utilisateurs. Sur certains PC, il n'est par exemple plus possible d'enclencher la mise en veille de l'ordinateur. La connexion d’un appareil via le Bureau à distance rencontre aussi des soucis importants depuis le passage à cette nouvelle version.

Un autre service très populaire est atteint : Outlook. “Suite aux mises à jour Windows du 13 janvier 2026, des utilisateurs disposant de profils de compte Outlook POP et de profils avec des fichiers PST signalent que Outlook se bloque et ne se ferme pas correctement. Ce problème peut survenir pour tout profil Outlook dont les fichiers PST sont stockés sur OneDrive”, admet Microsoft.

Comment corriger les bugs d'Outlook ?

Au moins 4 problèmes concernant Outlook ont été identifiés :

Outlook peut se bloquer et afficher “Ne répond pas”

Impossibilité de rouvrir Outlook sans mettre fin à son processus dans le Gestionnaire des tâches ou sans redémarrer l'ordinateur.

Les courriels n'apparaissent pas dans le dossier « Éléments envoyés » bien qu'ils aient été envoyés.

Outlook télécharge à nouveau les e-mails.

Ces bugs sont présents sur les trois grandes dernières moutures de l'OS : Windows 11 version 25H2, Windows 11 version 24H2 et Windows 11 version 23H2. Même Windows 10 semble touché, dans sa version 22H2, ainsi que pour Windows 10 Entreprise LTSC 2021 et Windows 10 Entreprise LTSC 2019. Enfin, Outlook ne fonctionne plus comme attendu sur Windows Server 2025, Windows Server version 23H2, Windows Server 2022 et Windows Server 2019.

Microsoft a annoncé ouvrir une enquête pour trouver l'origine de tous ces problèmes et les corriger. En attendant qu'une nouvelle mise à jour vienne régler les soucis, l'éditeur propose comme solution de contournement d'utiliser la messagerie web d'Outlook, qui n'est pas touchée, plutôt que l'application. Il s'agit du moyen le plus simple pour ne plus être embêté.

Il existe deux autres méthodes pour retrouver une expérience normale, mais elles sont plus compliquées :

Vous pouvez déplacer les fichiers PST hors de OneDrive en créant un nouveau dossier de données Outlook.

Vous pouvez supprimer la mise à jour Windows 11 KB5074109 via Windows Update, sachant qu'elle corrige faille de sécurité critique exploitée.

Décidément, il ne fait pas bon être un utilisateur d'Outlook en ce moment. Il y a peu, un bug vous empêchait d’ouvrir certains emails sur l'application.