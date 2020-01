Où précommander le Samsung Galaxy Note 10 Lite : les meilleures offres

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite, première variante abordable dans la gamme Note chez Samsung est d’ores et déjà disponible en précommande du coté de nombreuses enseignes en ligne. Si vous mourrez d’impatience et voulez être sûr de l’avoir dans votre boîte postale le jour de sa sortie. vous pouvez le précommander dès à présent.

Où précommander le Samsung Galaxy Note 10 Lite au meilleur prix ?

Le nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy Note 10 Lite est disponible en précommande chez la plupart des enseignes françaises. Boulanger, Cdiscount, Darty / Fnac ou bien encore Rue du Commerce le propose dans sa variante 128 Go à 609 €. Il est disponible au plus tôt le 20 janvier. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que d’autres offres apparaîtront.

Cliquez ici pour précommander le Samsung Galaxy Note 10 Lite sur Boulanger

Cliquez ici pour précommander le Samsung Galaxy Note 10 Lite sur Cdiscount

Cliquez ici pour précommander le samsung Galaxy Note 10 Lite sur Darty

Cliquez ici pour précommander le Samsung Galaxy Note 10 Lite sur La Fnac

Cliquez ici pour pécommander le Samsung Galaxy Note 10 Lite sur Rue du Commerce

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite en quelques mots

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite arbore un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces et atteint une résolution de 394 pixels par pouce. Ce dernier est compatible HDR, Always-On et embarque un lecteur d’empreinte digitale. Pour la partie hardware, le Note 10 Lite est équipé du Soc Exynos 9810, gravé en 10 nn et cadencé jusqu’aà 2.7 Ghz, le même que l’on retrouve sur les Galaxy S9 et S9+.

Il est couplé à 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage extensible par microSDXC (jusqu’à 512 Go supplémentaires). La capacité de sa batterie, qui est compatible la charge rapide de 25 Watts maximum est de 4 500 mAh. Les technologies sans fil sont au rendez-vous avec notamment le NFC, LTE (dual SIM), WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo) et USB type-C.

Il est bien évidement livré avec le S-Pen, gamme Note oblige, qui est sans pour rappeler le même que celui du Note 9. Compatible Bluetooth vous pouvez grâce à ce dernier, contrôler certaines applications. Samsung à fait l’impasse sur l’accéléromètre comme celui du Note 10. Enfin, le Samsung Galaxy Note 10 Lite tourne sous Android 10, avec la surcouche maison de la firme coréenne One UI 2.0.