Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite : ils sont officiels, mais seul le Note arrivera en France

Attendus au CES de Las de Vegas, qui ouvre ses portes dans quelques jours, les Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite ont été officialisés. Cependant, Samsung France ne proposera que le Galaxy Note 10 Lite. Son prix devrait être inférieur à 600 euros. Son arrivés sur les étals est programmé pour le mois de janvier.

Ils étaient attendus lors du CES de Las Vegas. Leur officialisation n’attendra finalement pas l’ouverture du salon américain : Samsung a officialisé aujourd’hui le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite, ses deux smartphones premium qui ont fait l’objet de nombreuses fuites ces dernières semaines. Les deux téléphones sont très proches l’un de l’autre, même si le S10 Lite profitera d’une plate-forme légèrement plus soutenue : grand écran à trou, triple capteur photo, chipset octo-core dans les deux cas.

Détail important : seul le Galaxy Note 10 Lite a été annoncé en France, mais le Galaxy S10 Lite a aussi été dévoilé dans d’autres pays, comme chez nos voisins néerlandais. Nous nous focalisons donc sur lui. Son écran, de type Super AMOLED Infinity-O Full HD+, mesure 6,7 pouces. Sa résolution atteint donc 394 pixels par pouce. Il est compatible HDR, Always-On et il intègre un lecteur d’empreinte digitale.

Son chipset est un Exynos 9810, ancien fleuron de la gamme Exynos Octa. Gravé en 10 nm, il est cadencé jusqu’à 2,7 GHz. Il est accompagné de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage extensible par microSDXC (jusqu’à 512 Go supplémentaires). Sa batterie offre une capacité de 4500 mAh. Il accepte les chargeurs rapides d’une puissance de 25 watts maximum.

Triple capteur photo avec zoom optique

Côté photo, le Note 10 Lite est pourvu de trois capteurs à l’arrière et d’une webcam à l’avant. Cette dernière affiche une définition de 32 mégapixels. Équipée d’un autofocus, elle est accompagnée d’un objectif ouvrant à f/2.0. À l’arrière, le capteur principal est un capteur 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.7 et autofocus à détection de phase (Dual Pixel). Il est épaulé de deux autres capteurs de 12 mégapixels. Le premier est rangé derrière un téléobjectif ouvrant à f/2.4 (zoom optique 2x) et le second derrière un objectif grand-angle ouvrant à f/2.0. L’ensemble est épaulé d’un flash et enregistre en vidéo en Ultra HD à 60 images par seconde.

Le Note 10 Lite est compatible NFC, LTE (dual SIM), WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo) et USB type-C. Son stylet S-Pen (il s’agit d’un Note, n’oublions pas) est le même que celui du Note 9 : il est compatible Bluetooth et peut contrôler certaines applications. En revanche, il n’intègre pas d’accéléromètre comme celui du Note 10. La version d’Android préinstallée est évidemment Android 10, affublé de la surcouche One UI 2.0.

Lire aussi : Galaxy Note 10 Lite : la FCC approuve son stylet S Pen et dévoile une partie des caractéristiques

Le Note 10 pèse 198 grammes. Il mesure 8,7 mm d’épaisseur. Il se décline en rouge, noir et argent. Son prix en France n’a pas (encore) été annoncé, mais il sera vendu 599 euros aux Pays-Bas, soit 50 euros moins chers que le Galaxy S10 Lite qui sera proposé à 649 euros. Ce n’est donc pas une si mauvaise nouvelle que le S10 Lite soit absent.

Quelques mots sur ce dernier pour les plus curieux : écran Full HD+ de 6,7 pouces, Exynos 9825 (le même que celui du Galaxy Note 10), 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, batterie 4500 mAh, triple capteur photo 48+12+5 mégapixels (sans téléobjectif ni zoom optique, mais avec un mode macro), webcam 32 mégapixels et Android 10. Un produit dont la vraie force est clairement sa plate-forme qui offrira de belles performances.