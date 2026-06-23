Samsung Galaxy S26 FE : la sortie se confirme, le smartphone apparaît dans un nouveau benchmark

Le Galaxy S26 FE fait de nouveau parler de lui suite à une nouvelle apparition sur Geekbench. On y retrouve les mêmes spécificités techniques que lors de son dernier benchmark. En revanche, le smartphone obtient cette fois une note légèrement inférieure.

La sortie du Galaxy S26 FE approche à grands pas. Les indices ne trompent pas (non pas que l'on avait un quelconque doute sur son existence). Au mois d'avril déjà, le smartphone fait une première apparition sur Geekbench. Puis, il y a quelques jours, voilà que celui-ci s'est dévoilé en photo, révélant ainsi son design dans la droite lignée de celui des Galaxy S26 et qui se distingue de son prédécesseur de par son bloc photo inédit.

En attendant, Samsung continue de tester son smartphone en interne. On en veut pour preuve un nouveau benchmark découvert par nos confrères de GSM Arena et qui semble bien correspondre au Galaxy S26 FE. Celui-ci se cache en effet sous le numéro de série SM-S741B et est équipé d'une puce S5E9955, qui n'est autre que l'Exynos 2500 qui devrait propulser la prochaine variante.

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Le Galaxy S26 FE a droit à un nouveau benchmark un peu décevant

Du reste, on retrouve également dans le listing les 8 Go de RAM annoncés dans le premier benchmark. Le smartphone a aussi été testé sur Android 17, confirmant au passage qu'il devrait profiter de la prochaine grosse mise à jour du système d'exploitation. En revanche, on note un score légèrement plus bas qu'en avril dernier. Alors qu'il avait obtenu un score de 2426 points en single-core et de 8004 points en multi-core, il affiche cette fois 2104 en single-core et 7148 en multi-core.

Une baisse assez notable donc, mais pas assez drastique pour réellement s'inquiéter pour les performances du smartphone. D'autant qu'avec “seulement” 8 Go de RAM, ce dernier cible avant tout des utilisateurs qui souhaitent profiter des dernières nouveautés de la gamme sans se ruiner en achetant le dernier cri. Conformément à la tradition, le Galaxy S26 FE devrait sortir au mois de septembre prochain. Son prix reste encore une grande inconnue.