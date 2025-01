L'enseigne Auchan effectue une offre promotionnelle sur un smartphone 5G signé Oppo. Lors des soldes d'hiver, le Reno12 FS fourni avec une coque de protection bénéficie d'une jolie réduction de 100 euros.

L'édition 2025 des soldes d'hiver continue avec cette nouvelle offre dédiée au domaine de la téléphonie. Au cours de l'événement commercial en France, Auchan a décidé de baisser le prix d'un smartphone 5G de la marque Oppo.

Proposé dans un coloris vert et accompagné d'une coque de protection, le Reno12 FS du constructeur asiatique passe de 379,99 euros à 279,99 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français.

Pour information, l'achat du téléphone Oppo sur le site Auchan permet d'avoir gratuitement des écouteurs Enco Buds2 Pro d'une valeur de 49,99 euros (voir conditions).

Commercialisé en France depuis le début du mois de novembre 2024, l'Oppo Reno12 FS 5G est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une densité de 394 ppp et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le smartphone embarque également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go (extensible jusqu'à 1 To), un processeur MediaTek Dimensity 6300, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et le système Android 14 associé à une surcouche HyperOS.

La partie APN se compose d'un double capteur principal de 50 + 8 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la connectivité du téléphone inclut le Wi-Fi 5, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une prise jack, un port USB Type-C et le GPS. Plus d'informations sur notre article consacré au test de l'Oppo Reno12 FS 5G.