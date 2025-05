Voici comment cet outil de Gemini rend l’IA vraiment utile pour écrire et coder

Les assistants IA ne manquent pas, mais peu sont vraiment efficaces au quotidien. Depuis mars, Google propose Canvas dans Gemini, un outil qui change l’approche de l’écriture et du code. Sans révolution, il apporte des fonctions pratiques que la concurrence n’a pas encore égalées.

Entre ChatGPT, Copilot, Claude ou Gemini, les outils d’IA se multiplient mais laissent souvent les utilisateurs sur leur faim. Produire un texte ou une ligne de code sans tout refaire soi-même reste difficile. Malgré des promesses ambitieuses, ces assistants peinent à convaincre dans les tâches de tous les jours. Et pourtant, certaines fonctions plus discrètes peuvent s’avérer vraiment utiles, à condition d’être bien pensées.

C’est le cas de Canvas, intégré dans Gemini depuis mars 2025 sur mobile et sur le web. Présenté comme un simple espace de création, cette fonction permet en réalité de rédiger du texte, de coder, de structurer des idées ou de manipuler des documents directement depuis l’interface de l’assistant. Contrairement à d’autres IA qui répondent en bloc, l’appli reste ouverte et modifiable. L’utilisateur peut ainsi écrire par lui-même, puis lui demander ponctuellement de reformuler, corriger, réorganiser ou appliquer un format précis.

Avec Canvas, Gemini devient un outil interactif pour écrire, organiser ou tester du code

Canvas fonctionne comme un espace de travail dans lequel on peut écrire du texte ou donner des consignes à l’IA pour qu’elle vous aide. Par exemple, on peut lui demander de changer tous les titres, de déplacer une partie du texte ou de supprimer certains mots. Il est aussi possible d’enregistrer des commandes personnalisées, pour ne pas avoir à répéter les mêmes consignes à chaque fois. Par défaut, l’outil utilise un format de texte simple appelé Markdown, qui facilite la mise en page. Comparé à d’autres programmes comme ChatGPT ou Copilot, Canvas permet de modifier son document en continu, sans devoir tout refaire à chaque fois.

Canvas permet aussi de créer de petits morceaux de code et de voir directement ce que ça donne. Par exemple, on peut faire une mini page web avec des animations très simples. Ce n’est pas fait pour les développeurs professionnels, mais ça peut aider à tester une idée rapidement, sans logiciel compliqué. Sur mobile, l’outil est accessible dans le nouveau menu de Gemini, à côté de fonctions comme “Deep Research”. Même si l’IA ne remplace pas un vrai rédacteur ou un programmeur, Canvas montre qu’elle peut être utile quand elle sert juste à accompagner, pas à faire tout à votre place.