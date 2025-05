L’IA des iPhone 17 Air fera le contraire de ce que vous pensez à son autonomie

Les iPhone 17 Air auront sans surprise droit à l'IA Apple Intelligence. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle aura désormais le contrôle de la batterie. Avec un effet “magique” sur l'autonomie.

Utiliser Apple Intelligence ou toute autre IA sur l'iPhone a un effet assez entendu sur l'autonomie. Comme n'importe quelle autre application, la puce de l'appareil doit réaliser une série d'opérations en continu ce qui, en contrepartie, consomme l'énergie stockée sur la batterie. Évidemment, tout cela réduit l'autonomie de l'appareil, même si des astuces sont déployées depuis des années pour en minimiser l'impact.

Les iPhone 17 Air devraient justement innover en la matière, alors que les dernières fuites rendent ses potentiels clients inquiets autour de la capacité de sa batterie. L'appareil est en effet particulièrement fin, ce qui laisse très peu de place pour l'intégrer. Nos confrères de Bloomberg révèlent que Apple Intelligence pourra prendre le contrôle de la batterie du smartphone.

Comment Apple Intelligence promet des miracles pour l'autonomie des iPhone 17 Air

De quoi compenser en priorité le fait que l'iPhone 17 Air aura plusieurs heures d'autonomie en moins par rapport aux autres modèles, selon une source proche du dossier. Même si la fonction, intégrée à iOS 19, pourra aussi, de ce que l'on comprend, améliorer l'autonomie de l'ensemble des iPhone compatibles avec iOS 19.

Dans le détail, Bloomberg explique que l'IA analysera l'ensemble des interactions de l'utilisateur avec l'iPhone, et le comportement des applications. De quoi dériver de grandes tendances et permettre d'ajuster à la volée tous les réglages de l'iPhone ou de mettre en pause certaines applications et fonctionnalités. Un peu comme si vous changiez tout en permanence pour réduire la vitesse à laquelle le pourcentage restant réduit – de façon automatisée.

On apprend par ailleurs qu'un nouvel indicateur sur l'écran de verrouillage, donnera un décompte du temps nécessaire à la recharge complète du nouveau modèle d'iPhone. Bien sûr, il faudra vérifier indépendamment ces allégations sur l'appareil lors de sa sortie, probablement courant septembre. Pour l'heure, Apple se refuse à tout commentaire – comme elle a coutume de le faire pour les produits sur le point d'être dévoilés.