Comment regarder M6 en streaming gratuit depuis l’étranger ?

Les programmes de M6 sont accessibles en direct et gratuitement en streaming, mais uniquement en France. On vous dit comment contourner cette restriction et regarder M6 en streaming depuis n’importe quel pays.

Si vous voyagez souvent à l’étranger ou si vous êtes amenés à y résider pendant un moment, M6 ne vous serait accessible que si un opérateur de TV a des contrats de diffusion avec la chaîne, ce qui est loin d’être le cas partout.

Et même dans les pays où M6 est disponible via des bouquets TV locaux, les programmes ne sont pas toujours les mêmes qu’en France. Il ne vous restera que l’option du streaming pour regarder la chaîne en étant hors de France, mais il y a encore un hic.

Pour des raisons de droits de diffusion, le streaming M6 est bloqué à l’étranger. Vous ne pouvez officiellement y accéder que si vous êtes en France.

Comment regarder M6 en streaming depuis l’étranger ?

M6 est diffusé en streaming via l’application M6+, anciennement 6play, ou depuis le site web m6.fr. Si vous essayez d’y accéder en étant hors de la France, un message de restriction devrait s’afficher à l’écran : « Désolé, cette vidéo n’est pas accessible dans votre pays ».

Pour contourner ce blocage, la seule solution est de passer par un VPN. Il suffit de vous connecter sur un serveur en France pour débloquer la restriction géolocalisée et ainsi accéder au streaming M6 comme si vous étiez en France.

Tous les VPN ne se valent pas. Pour profiter d’un streaming fluide et sans latence, vous devrez opter pour une solution qui offre de bonnes performances. De plus, en matière de vie privée, il faut choisir un VPN qui est strict sur le traitement des données personnelles. Cela renforce la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

Proton VPN est une application reconnue pour sa fiabilité et pour ses bonnes vitesses. Elle est éditée par la société Proton AG qui est basée aux Pays-Bas, un pays reconnu pour ses lois strictes sur la protection de la vie privée. De plus, Proton VPN est une application Open Source et No Log. Elle ne conserve aucune donnée sur l’activité de ses utilisateurs.

Ce VPN dispose de plus de 12 600 serveurs dans 117 pays, dont près de 300 serveurs en France. C’est assez pour assurer une distribution efficace des charges. De quoi profiter de bonnes vitesses lors de vos déplacements à l’étranger si vous souhaitez vous connecter virtuellement depuis la France.

En ce moment, Proton VPN est en promotion, à partir de 3,59 € par mois au lieu de 9,99 € par mois, ce qui correspond à une réduction de 64%.

Les meilleurs programmes à suivre sur M6

En accédant à M6 en streaming depuis l’étranger, vous pourrez continuer à suivre vos programmes préférés : Mariés au premier regard, Top Chef, Les traîtres, Zone Interdite ou encore Enquêtes Exclusive. Pour les amoureux du sport, et notamment du ballon rond, la finale de la Ligue des Champions 2025 sera diffusée en clair sur M6. La finale de cette finale opposera le PSG et l’Inter de Milan le 31 mai.

En 2026, les meilleurs matchs de la coupe du monde seront diffusés sur M6 qui a doublé TF1 pour l’acquisition des droits. Pour la première fois, à moins que les deux acteurs finissent par se mettre d’accord sur un partage, M6 sera le diffuseur exclusif des matchs en clair pour une coupe du monde de football.

Cet article est une publications sponsorisée proposée par Proton VPN.