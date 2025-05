Ce smartphone pliant que prépare Honor va avoir une batterie plus grande que jamais

Un nouveau smartphone pliant Honor vient d’apparaître dans les documents officiels. Ce modèle pourrait battre un record avec une batterie plus massive que celles de ses concurrents.

Les smartphones pliants continuent d’évoluer, notamment du côté de leur autonomie, longtemps considérée comme leur point faible. Jusqu’ici, les fabricants devaient choisir entre finesse, performance et grosse batterie. Mais les modèles les plus récents cherchent à repousser ces limites, tout en conservant un format des plus compacts.

Le prochain smartphone pliant d’Honor vient de passer par les organismes de certification en Chine, un passage obligé avant sa sortie. Il pourrait s’appeler Magic V5, car le chiffre 4 est souvent évité dans ce pays pour des raisons culturelles. Une chose est sûre : ce modèle affiche une capacité de batterie exceptionnelle pour un appareil pliable. Le fabricant semble vouloir rivaliser sérieusement avec Oppo, Vivo et Samsung sur ce point.

La batterie du Honor Magic V5 dépasse les 6 000 mAh

Selon les documents de la MIIT et de la 3C, le smartphone porte le numéro de modèle MBH-AN10. Il serait équipé de deux batteries internes totalisant 5 950 mAh en capacité nominale. En capacité typique, celle qui est communiquée au public, il dépasserait donc les 6 000 mAh. C’est bien plus que les modèles concurrents comme le Vivo X Fold3 Pro ou le Oppo Find N5, tout en restant dans un format pliant compact. À titre de comparaison, le futur Galaxy Z Flip 7 ne proposerait que 4 300 mAh, tandis que le Z Fold 7 resterait autour de 4 400 mAh. Cette différence pourrait offrir une autonomie nettement supérieure pour le Magic V5, ce qui représente un vrai avantage au quotidien.

Cependant, Honor ne semble pas faire évoluer la vitesse de recharge. Comme les anciens modèles, ce Magic V5 resterait limité à une puissance de 66 W en charge filaire. C’est suffisant pour un usage classique, mais certains modèles concurrents proposent déjà des vitesses plus élevées, jusqu’à 100 W. Reste à voir si la marque compensera cela par une meilleure gestion logicielle de la batterie. La présentation officielle de ce smartphone pourrait avoir lieu dès cet été, comme pour les versions précédentes. Le fabricant pourrait ensuite annoncer une sortie mondiale à l’IFA de Berlin, comme ce fut le cas avec le Magic V3. D’ici là, d'autres fuites pourraient encore dévoiler des éléments sur l’écran ou les performances.