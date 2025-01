Pixel 9 Pro XL : Bouygues Telecom casse le prix du smartphone Google pour les soldes

Bouygues Telecom profite des soldes d'hiver 2025 pour casser le prix du Pixel 9 Pro XL. L'un des derniers smartphones Google bénéficie en effet d'une jolie réduction de 400 euros par rapport à son tarif conseillé.

Pour ce nouveau deal associé aux soldes d'hiver 2025, nous vous invitons à prendre la direction de la boutique en ligne Bouygues Telecom où l'opérateur téléphonique a pris la décision de casser le prix du Pixel 9 Pro XL. Proposé dans sa version 128 Go et en plusieurs coloris, le smartphone Google revient à 799 euros au lieu de 1199 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce à une offre de remboursement dont les conditions sont à consulter ici. Pour information, il est nécessaire de choisir le téléphone seul pour profiter de l'offre.

Dévoilé en même temps que les Pixel 9 et 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL est équipé d'un écran Super Actua de 6,8 pouces avec une définition de 1344 x 2992 pixels, une densité de 486 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone haut de gamme possède également une mémoire vive de 16 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, une batterie de 5060 mAh avec la charge rapide à 37W et le système d'exploitation Android.

À propos de l'APN du téléphone, celui-ci est constitué d'un triple appareil photo arrière de 50 MP (grand angle) + 48 MP (Ultra grand angle) + 48 MP (Téléobjectif x5) et d'une caméra frontale de 42 MP pour la prise de selfies. Enfin, la partie connectivité du téléphone inclut Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Google Cast, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes. Plus d'informations sur notre article dédié au test du Google Pixel 9 Pro XL.