Ce robot Shark PowerDetect NeverTouch Pro qui aspire, lave et se vide tout seul est en promo !

Découvrez l'aspirateur robot Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1, en promotion avec 12 % de réduction. Un modèle qui s’occupe de tout, même de son propre nettoyage.

Vous en avez marre de passer des heures à aspirer et nettoyer vos sols et vos tapis ? Bonne nouvelle : vous pouvez profiter d’une remise exceptionnelle sur l’aspirateur robot laveur Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1. Pendant quelques jours seulement, la marque vous propose en effet l’un de ses modèles de robot aspirateur laveur les plus avancé avec une remise de 12%.

L’aspirateur robot laveur Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1 (modèle blanc) se retrouve ainsi disponible pour seulement 703,99€ au lieu de 799,99€. En prime, la livraison est offerte.

Comment profiter de cette offre ? Rendez-vous sur le site de Shark Clean et inscrivez le code promo PHONANDROIDSHARK25. Attention, l’offre est à durée limitée et c’est une occasion rare de profiter d’un nettoyage impeccable sans lever le petit doigt.

Un robot qui fait (vraiment) tout, sans votre intervention

Le Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1 n’est en effet pas un simple aspirateur robot. C’est une solution complète qui allie aspiration et lavage, tout en se chargeant lui-même de toutes les contraintes. Grâce à sa base NeverTouch, il se remplit automatiquement en eau propre pour une autonomie de 30 jours. Vous n’avez plus besoin de vous en préoccuper.

Ce modèle se distingue également par sa capacité d'auto-vidage. La base peut stocker les saletés, poussières et débris jusqu’à 60 jours, vous garantissant un intérieur toujours propre sans intervention. Le nettoyage se fait en profondeur grâce à cinq technologies avancées, dont le PowerDetect, qui adapte la puissance selon la surface, et la technologie NeverStuck, qui permet au robot de franchir les obstacles sans se bloquer.

Côté hygiène, ce robot ne fait pas de compromis. Il se nettoie et sèche automatiquement après chaque utilisation, maintenant ainsi son tampon de lavage toujours prêt. La technologie anti-allergène capture jusqu’à 99,9 % des particules fines, y compris les allergènes d’animaux, tandis que le système anti-odeurs maintient une atmosphère fraîche.

Shark Clean, l’expert du nettoyage sans effort

Shark Clean est une marque reconnue pour ses solutions de nettoyage performantes et accessibles. Filiale de SharkNinja, cette entreprise américaine a su s’imposer par des produits fiables, conçus pour simplifier le quotidien. Que ce soit avec ses aspirateurs balais puissants ou ses robots intelligents comme le PowerDetect NeverTouch Pro, Shark Clean mise sur l’innovation, la durabilité et un excellent rapport qualité-prix.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Shark Clean.