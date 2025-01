Soldes Samsung Galaxy S24 Ultra : l’excellent smartphone passe à prix réduit avec cette offre !

Le smartphone haut de gamme de Samsung vous fait de l’oeil ? Avec cette offre, vous pouvez l’avoir à prix réduit durant les soldes. Bouygues Telecom propose actuellement le Galaxy S24 Ultra à 919 € sans abonnement grâce à une offre de remboursement de 80 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d’hiver ont commencé hier et continuent jusqu’au 4 février 2025. Mais attention, les meilleures offres partent très vite. Vous cherchez un nouveau smartphone doté des dernières technologies ? Ce bon plan est fait pour vous.

Normalement en vente à 1369 € dans la version avec un espace de stockage de 256 Go, Bouygues Telecom propose actuellement le Galaxy S24 Ultra à 999 € sans abonnement. Et grâce à une offre de remboursement de 80 €, vous pouvez l’avoir à seulement 919 €. C’est une offre à ne pas manquer !

L’excellent Samsung Galaxy S24 Ultra est à prix cassé pour les soldes

Le Galaxy S24 Ultra, le modèle haut de gamme des smartphones Samsung, est actuellement proposé à prix réduit pour les soldes. À la fois robuste avec son cadre en titane et puissant avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ce modèle est le le summum de ce que Samsung propose en matière de caractéristique technique.

Il est équipé d’un bel écran AMOLED QHD+ (3120 x 1440 pixels) de 6,8 pouces. Avec un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, ce smartphone est particulièrement fluide.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est par ailleurs boosté par l’intelligence artificielle. Galaxy AI vous permet ainsi d’accéder à des fonctionnalités IA inédites.

Côté photo, on retrouve 4 objectifs à l’arrière dont un capteur de 200 MP qui permet de prendre des images avec des détails bluffants de réalisme. On retrouve aussi un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP et un zoom optique 5X de 50 MP. Quant à elle, la caméra selfie dispose d’une résolution de 12 MP.

Enfin, le smartphone est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui vous offre une autonomie confortable de 26 heures de lecture vidéo.