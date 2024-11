Galaxy Z Flip 6 : Samsung baisse le prix du smartphone pliable et offre une Galaxy Watch 7 en bonus

Le Galaxy Z Flip 6 fait l'objet d'une remise de 100 € sur le site officiel de Samsung, mais la marque va plus loin. Elle offre en ce moment une montre connectée Galaxy Watch 7 d'une valeur de 319 €, en plus d'une coque personnalisable.

Samsung est d'humeur généreuse en cette période de Black Friday et vous permet de repartir avec des bonus intéressants à l'achat d'un Galaxy Z Flip 6. D'abord, le smartphone pliable est affiché à la base à 1099 € au lieu de 1199 € dans sa version avec 256 Go de stockage.

Cela correspond à une remise de 100 € dans un premier temps. Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre la Galaxy Watch 7 40 mm d'une valeur de 319 €. La montre s'ajoute automatiquement au panier, tout comme une coque personnalisable pour la protection du smartphone qui coûte lui 49,90 €.

En cumulant toutes ces offres, on arrive donc à près de 470 € pour le montant des avantages. Et c'est sans compter l'offre sur l'assurance Samsung Care qui est à -50% si vous l'ajoutez à l'achat du Galaxy Z Flip 6. Enfin, Samsung offre 20% de réduction supplémentaire sur le Galaxy Ring si vous l'ajoutez en même temps au panier.

Galaxy Z Flip 6 : le bon vieux format clapet autour d'un écran pliable

Version la plus récente du smartphone pliable à clapet de Samsung, le Galaxy Z Flip 6 a introduit plusieurs améliorations. C'est le cas de la charnière qui a été modifiée pour faciliter le pliable et améliorer la durabilité du smartphone.

Sous le capot, on retrouve le SoC Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de mémoire vive. C'est un combo gagnant qui permet au Galaxy Z Flip 6 d'offrir des performances de haut vol. Notez que Samsung a préféré lui consacrer le processeur haut de gamme de Qualcomm qui a la réputation d'être plus efficace en termes de performances et d'efficacité énergétique.

Pour le reste, le Z Flip 6 reste toujours aussi compact et fin, aussi bien quand il est plié qu'ouvert. Le smartphone dispose d’un écran Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une protection Gorilla Gass Victus 2 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En mode plié, on retrouve un écran 3,4 pouces à l'extérieur qui permet de voir les notifications et de répondre aux messages sans ouvrir le smartphone. Et bien sûr, l'appareil reste animé par les fonctionnalités Galaxy AI qui améliorent l'expérience utilisateur.