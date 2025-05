Samsung Messages renaît de ses cendres, ces 4 nouveautés arrivent sur l’application

On pensait que Samsung avait enterré son appli Messages maison pour la remplacer par Google Messages. Mais le développement est toujours actif et Samsung Messages va bientôt recevoir quatre nouvelles fonctionnalités qui vont enrichir l'expérience.

L'année dernière, Samsung décidait d'abandonner son application Messages. Le fabricant retirait alors le service du Play Store et mettait en avant Google Messages sur ses nouveaux produits. Mais Samsung Messages n'a jamais réellement disparu. L'app était encore disponible au sein du Galaxy Store, le magasin d'applications de Samsung, et encore fonctionnelle sur tous les appareils sur lesquels l'appli était déjà installée.

Et alors qu'on pensait qu'elle allait mourir à petit feu, il semble qu'elle est toujours supportée. D'abord, Samsung a réactivé le RCS en février dernier, qui avait été supprimé pour inciter les utilisateurs à quitter l'appli. Et elle est maintenant sur le point de recevoir plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Samsung Messages fait (surprenamment) le plein de nouvelles fonctionnalités

Android Authority a fouillé le code d'une nouvelle version de Samsung Messages, trouvée dans le firmware de One UI 8. On y apprend qu'un rappel d'anniversaire va y être intégré, pour ne pas oublier de souhaiter ses vœux à ses contacts. Cette option existe dans Google Messages depuis un certain temps déjà.

Le partage de localisation en direct devrait aussi être ajouté. Disponible depuis belle lurette sur WhatsApp et attendu prochainement sur Google Messages, cette fonction utilisera la technologie Samsung Find et nécessitera un compte Samsung. Les utilisateurs pourront refuser une invitation de partage de localisation en direct, révoquer les autorisations de partage de localisation en direct quand ils le souhaitent, partager leur localisation en direct indéfiniment et recevoir des alertes lorsque d'autres refusent de consulter leur localisation en direct.

Samsung Messages va aussi prendre en charge les réactions aux messages par emojis et autocollants, pour rattraper son retard sur les autres applications de messagerie. Dernière nouveauté, Now Brief, widget pour l'écran de déverrouillage introduit avec One UI 7, va alerter les utilisateurs des messages suspects, malveillants et bloqués que vous avez reçus. Tel un phénix, Samsung Messages renaît de ses cendres.