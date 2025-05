La série TV Spider-Man d’Amazon dévoile sa première bande-annonce, vous ne devinerez jamais qui incarne le célèbre homme-araignée

Amazon Prime Video vient de dévoiler la première bande-annonce de la nouvelle série Spider-Man. Attention, il y a un twist, puisqu’il ne s’agit pas de l’homme araignée joué par Tom Holland, mais une toute autre incarnation : Spider-Noir.

Spider-Man est de retour, et ce n’est pas sur Disney +. En effet, Sony collabore avec la MGM pour une série live centrée non autour du Spider-Man du MCU joué par Tom Holland, mais sur une autre version : Spider-Noir.

Cette série sera diffusée sur MGM+ aux Etats-Unis, et sur Amazon Prime Video dans le reste du monde. Elle nous racontera les aventures de Spider-Noir, une version de l’homme araignée qui évolue dans un New York alternatif des années 1930. Plongé dans un monde où la corruption règne, notre héros alors vieillissant devra renfiler le masque dans une aventure qui promet d’utiliser à bon escient les clichés des films noirs. Amazon a précisé que la série serait diffusée en deux versions : une classique en couleur et une autre en noir et blanc pour coller le plus possible à l’ambiance du genre. Un choix pertinent.

Spider-Noir est joué par un acteur surprenant

Ce Spider-Noir, vous le connaissez forcément si vous avez vu Spider-Man Into the Spider-Verse, film d’animation sorti en 2019 qui voyait plusieurs versions du super-héros collaborer. Le personnage était alors incarné par Nicolas Cage, qui lui prêtait sa voix dans la version originale. C’est bien lui qui reprend le masque pour cette série de huit épisodes.

A lire aussi – Spider-Man Brand New Day : histoire, casting, date de sortie, tout ce qu’on sait sur le prochain Marvel avec Tom Holland

En plus de Cage, la série sera portée par Lamorne Norris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez ou encore Jack Huston. Oren Uziel (Le Secret de la Cité Perdue) ainsi que Steve Lightfoot (The Punisher) officient en tant que showrunners tandis que Harry Bradbeer réalise les deux premiers épisodes.

Il faudra faire preuve de patience avant de se plonger dans l’ambiance poisseuse promise par la série. Elle est en effet prévue pour 2026 sur Amazon Prime Video chez nous. Il est en tout cas intéressant de voir qu’en dehors du MCU, Sony souhaite continuer à exploiter la licence Spider-Man achetée à Marvel dans les années 1990, et ce malgré les échecs des films dédiées aux super-vilains (Venom, Kraven, Morbius et Madame Web).