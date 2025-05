Ce choix d’un éditeur sur Switch 2 va faire plaisir aux fans de cartouches de jeux

Alors que la Switch 2 fait polémique pour son prix et ses choix techniques, une bonne nouvelle ravive l’intérêt des collectionneurs. Certains éditeurs proposeront encore des jeux 100 % sur cartouche. Une promesse rare à l’heure où les versions physiques se vident de leur contenu.

Entre un prix en forte hausse et des performances techniques en demi-teinte, la Switch 2 s’annonce comme un lancement contrasté. Les premiers retours pointent une puce datée, proche de celle d’une RTX 1050, et un CPU jugé décevant. Cela n’a pas empêché Nintendo d’afficher des prévisions ambitieuses : 15 millions de consoles et 45 millions de jeux vendus d’ici mars 2026. Malgré la controverse, les précommandes sont excellentes, notamment au Japon.

Dans ce contexte tendu, de nombreux joueurs se demandent si la nouvelle génération restera fidèle à l’esprit de la Switch 1, notamment sur le format des jeux physiques. Les cartouches complètes deviennent rares, remplacées par des éditions qui incluent simplement un code à activer. Une tendance qui inquiète ceux qui souhaitent conserver leurs jeux sans dépendre d’une connexion ou d’un serveur en ligne. D’autant que les modèles de conservation actuels du jeu vidéo ne garantissent pas un accès à long terme aux contenus dématérialisés.

Les jeux numérotés de Limited Run sur Switch 2 contiendront toujours la cartouche complète

C’est dans ce cadre que Limited Run Games, éditeur bien connu des collectionneurs, a apporté une réponse claire. Lors du salon PAX East 2025, un représentant marketing a confirmé à Boss Rush Network que tous les jeux de leur gamme numérotée sur Switch 2 contiendront l’intégralité du titre sur la cartouche. Aucun téléchargement complémentaire ne sera nécessaire pour jouer, même dans plusieurs années. Un choix qui va à contre-courant de la tendance actuelle du “semi-physique”.

Attention toutefois, cette promesse ne concerne que les titres publiés en direct par Limited Run dans sa collection principale. D’autres jeux, réalisés en partenariat avec des éditeurs comme Atlus, pourront encore prendre la forme de cartes avec simple code à activer. Le jeu RAIDOU Remastered en est un exemple récent. Ce système hybride, de plus en plus courant, déçoit ceux qui achètent encore des versions boîte pour les conserver. Même si la position de l'éditeur peut évoluer, cette annonce redonne espoir à ceux qui défendent le jeu physique comme support durable.