Pour son retour en France, la marque premium propose avec l’Oppo Reno12 FS 5G un smartphone moyenne gamme plus abordable. Est-ce que le constructeur chinois a bradé les composants pour autant ? Parvient-il à se faire une place parmi ses concurrents chinois, britannique ou américain ? Revue de détail dans ce test.

Après une disparition d’un an, Oppo revient sur le marché français. Fin juin, le constructeur chinois a commencé à réinvestir le terrain gaulois avec le Reno12 Pro dans le milieu de gamme. Pour la fin d’année, il commercialise deux nouveaux téléphones plus abordables : Reno12 FS 5G et Reno12 F 4G. C’est ce premier modèle que nous testons ici, cent euros plus cher que son petit frère, avec un SoC Mediatek et un stabilisateur numérique.

Fiche technique

Oppo Reno12 FS 5G Ecran AMOLED

6,67 pouces

2400 x 1080 pixels

120 Hz Processeur MediaTek Dimensity 6300 OS Android 14 + HyperOS 1.0.3 RAM 12 Go Stockage 512 Go microSD Oui (jusqu'à 1 To) Capteur principal Principale : 50 MP, f/1.8

Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2 Capteur selfie 32 MP (f/2.4) Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 45 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sur le bouton / reconnaissance faciale Résistance à l'eau IP64 Sans fil - Wi-Fi 802.11 ac (Wifi 5)

- Bluetooth 5.1

- NFC Réseau - 4G/4G+/4G LTE Connectique USB Type-C Dimensions 163,1 9 x 75,8 x 7,76 mm Poids 187 g

Prix et disponibilité

L’Oppo Reno 12 FS 5G (CPH2637) est déjà commercialisé en Chine depuis juillet, mais il est distribué sur le marché français depuis début novembre 2024. Il n’existe que dans une seule configuration tarifée au prix conseillé de 350 euros : 12 Go de mémoire vive et 512 Go de mémoire de stockage. L’acheteur potentiel aura le choix entre deux coloris : orange ou vert olive (modèle testé).

Face au Oppo Reno12 FS 5G, la concurrence est vive. On trouve bien évidemment la référence malmenée Samsung Galaxy A55 5G, mais aussi l’américain Google avec son vieillissant Pixel 7a. C’est surtout avec ses compatriotes chinois que la compétition est la plus dense. Le groupe BBK Electronics, également détenteur des marques OnePlus et Realme doit en effet faire face au Motorola Edge Fusion, Nothing Phone (2a) et Xiaomi Redmi Note 13. L’allocation en mémoire est extraordinaire pour un téléphone abordable. En moyenne, sur cette gamme de téléphones, la RAM est de 8 Go et la ROM est de 128 Go.

Attention pendant votre achat. Un Oppo Reno12 FS 5G vendu sur le marché français correspond à peu de chose près à un Oppo Reno12 F 5G vendu en Tunisie notamment… Notre machine de test est bien un Oppo Reno12 FS 5G, malgré la boite indiquant Reno12 F 5G.

Design

Le retour d’Oppo sur le marché français avec le Reno12 Pro s’accompagnait d’un design singulier, hybride entre un Samsung Galaxy S24. Même s’il s’agit toujours d’un Reno de 12e génération, le constructeur chinois a voulu marquer son originalité avec une esthétique encore différente.

Ici, point de module en colonne, mais en disque. À première vue, on pourrait dire qu’il s’inspire du Realme 12 Plus 5G, Realme étant une marque du même groupe qu’Oppo. En réalité, pas exactement, puisque cet Oppo Reno12 FS 5G arbore un module photo en croix. En fait, il ressemble beaucoup plus au Xiaomi Redmi 14C… du groupe chinois concurrent. La différence saute aux yeux des plus experts. L’Oppo Reno12 FS 5G possède 3 capteurs photo, alors que le Redmi 14C plafonne à 2.

Pour le reste, on dirait malgré tout une version épurée d’un Realme 12 Plus 5G. Le coloris vert bouteille ressemble. Les flancs plastiques plats ressemblent. Même la disposition des boutons et des orifices (micros, haut-parleurs, logement carte SIM) est similaire. Le positionnement de cet Oppo étant plus élevé (Oppo > RealMe), le Reno12 FS 5G n’incorpore plus de prise jack. Le revêtement du dos est plastique, mais mat, avec une légère irisation, changeant avec la lumière. C’est moins bling-bling et plus raffiné.

En branchant sur secteur ce smartphone, on s’aperçoit qu’un cercle bleu s’illumine autour du module photo. Très bien, on distingue immédiatement le téléphone en charge. En fait, ce halo est plus sophistiqué qu’il n’y paraît. Le cercle clignote lors d’un appel entrant, quand une notification apparaît sur l’écran de verrouillage ou encore lors du lancement d’un jeu. Plus amusant, à la manière de certaines enceintes haut de gamme, le cercle scintille au rythme de la musique (uniquement l’app maison).

En entrant dans les paramètres, Fonds d’écran et style > Témoins lumineux à pulsations, l’utilisateur choisit entre 8 coloris différents pour les appels, les notifications, les jeux et la musique. Seuls ces deux derniers domaines bénéficient de coloris polychromatiques. Il est également possible d’affecter ce halo qu’à certains numéros de téléphones ou notifications. Malheureusement, Oppo a limité à seulement 3 le nombre de numéros de téléphone. Le constructeur a visiblement une vision très restreinte des interactions sociales. Cet anneau lumineux est un réel atout pratique pour le travail comme dans la vie privée. À part les Nothing Phone, qui ont cet avantage technique dans leur ADN, mais de manière plus développée, aucun téléphone ne dispose de ce type de fonctionnalités.

Écran

Attachons-nous à présent à étudier l’écran et plus globalement l’affichage de cet Oppo Reno12 FS 5G. Ce téléphone exhibe une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels et protégée par un verre AGC DT-Star2. Cette définition FHD+ est typique sur cette gamme de prix. À part le Nothing Phone (2a) légèrement plus grand, la diagonale d’image est parmi les plus grandes de cette gamme. Comme Google Pixel 7a et Samsung Galaxy A55 5G ont des écrans plus petits, leur résolution est directement plus élevée que celle de l’Oppo et ses 395 pixels par pouce. En d’autres termes, la précision des détails est identique, mais l’Oppo offre une plus grande surface d’affichage. Pas besoin de se rapprocher de l’écran.

En termes de luminosité, cet Oppo Reno12 FS 5G est dans la moyenne avec 500 nits typiques. Ça reste moins bien que le Nothing Phone (2a), mais c’est mieux que le Samsung Galaxy A55 5G (500 nits). En plein soleil ou avec des éclairages artificiels forts, l’Oppo reprend l’avantage avec un pic de 1200 nits en plein soleil, comme son grand frère Reno12 Pro. Oppo assure cependant un « pic local à 2100 nits ». Soit. C’est très bien pour un téléphone de moins de 350 euros même si le Nothing Phone (2a) le dépasse encore.

En matière de rafraîchissement de l’affichage, ce smartphone fait comme ses concurrents avec une fréquence de 120 Hz. La dalle n’est pas LTPO, donc ne vous attendez pas à une variation graduelle de la fréquence. Par défaut, l’Oppo Reno12 FS 5G 4G est paramétré sur un rafraîchissement dynamique, 60 ou 120 Hz. L’utilisateur peut néanmoins basculer en standard (60 Hz constants) pour économiser de la batterie ou élevé (120 Hz constants) pour les jeux vidéo exigeants.

Interface et connectivité

Pour faire fonctionner son Reno12 Pro, Oppo s’appuie sur Android 14 couplé à sa surcouche personnalisée, ColorOS 14 quand son cousin Reno12 Pro était en 14.1. Inspirée par des effets de fluidité et de couleurs, cette interface propose une grande richesse en matière de personnalisation visuelle, surpassant largement la version standard d’Android. Les adeptes de modifications trouveront leur bonheur avec un large éventail de possibilités : arrière-plans, typographies, palettes de couleurs, organisation de l’interface ou encore sons. Une fonctionnalité notable est la barre latérale intelligente (aka Smart Sidebar), qui agit comme un raccourci pratique pour accéder rapidement aux fichiers récents, capturer l’écran (en image ou vidéo), traduire le contenu affiché ou lancer des applications préférées. Ces fonctions spéciales ne sont pas activées par défaut. Il faudra les cocher une par une dans Paramètres > Fonctionnalités spéciales justement.

À l’image d’iOS 16, Android 14 et ColorOS 14.1 intègrent une option d’extraction automatique pour détourer des éléments comme des personnes, des animaux ou des objets. En maintenant une pression sur un objet dans une image, l’intelligence artificielle permet de l’isoler de son arrière-plan, afin de l’utiliser comme sticker ou image autonome. En termes de fiabilité logicielle, le constructeur assure deux ans de mises à jour du système d’exploitation ainsi que trois ans de mises à jour de sécurité. C’est satisfaisant, mais certains acteurs font encore mieux.

Comme beaucoup d’autres smartphones haut de gamme, l’IA apporte une valeur ajoutée notable sur cet Oppo Reno12 FS 5G. L’intelligence artificielle peut synthétiser une réunion vocale, résumer des pages web, rédiger des textes ou encore lire des textes. Enfin ça, c’est ce qui est vendu, notamment sur la page officielle du produit. La réalité est sensiblement différente. Pour le moment, seuls la lecture ou le résumé de pages web sont fonctionnels, sur le téléphone testé.

Déjà le simple résumé de page web s’apparente plutôt à une liste à puces. Plus drôle, l’IA made in Oppo effectue son « résumé » en anglais… d’un texte écrit en français, en l’occurrence un merveilleux article de Phonandroid. Encore plus drôle, ça ne fonctionne avec les sites du Figaro, de Libération, du Monde ou Wikipédia. Le téléphone indique que cette langue (c’est à la dire le français) n’est pas prise en charge… Seuls l’anglais et le chinois sont à l’heure actuelle « pris en charge ». Toujours plus drôle, la synthèse en anglais peut fonctionner sur certaines pages d’un site, mais pas sur sa totalité.

La lecture de pages web est fonctionnelle, mais elle se limite à des pages web rédigées dans la langue de Lebron James et de Confucius. Ce n’est pas tout à fait vrai en fait, l’hindi, l’espagnol et l’italien sont acceptés pour le moment. L’Oppo Reno12 FS lit « bêtement » tout les textes, que ce soient des publicités, des encarts, des arborescences ou mentions légales. Il est possible de scroller pour arriver à la partie souhaitée, accélérer ou ralentir la vitesse de lecture, choisir une voix masculine ou féminine. C’est amusant, pratique, mais comme pour la synthèse de texte, une connexion internet est nécessaire. L’IA fonctionne en SaaS (sur le cloud) et non avec le processeur du téléphone. Donc au revoir la confidentialité. En comparaison, la concurrence a réservé ces prestations gourmandes en ressources pour ses modèles plus haut de gamme.

Sur le plan des connexions, l’Oppo Reno12 FS 5G propose la 5G, comme son nom l’indique. En plus, il embarque une puce Bluetooth dans sa version 5.3 et une puce NFC pour les échanges à courte distance. Sur ce téléphone moyenne gamme, il faudra se contenter de la norme 802.11ax (WiFi 5).

Oppo met en avant sa faculté à téléphoner sans réseau GSM ou WiFi grâce à la technologie BeaconLink. Ça ressemble à la technologie SOS d’urgence (Emergency SOS) via Satellite des iPhone 14 et suivants. Mais en fait pas du tout. Il faut activer cette technologie dans Réseau mobile > BeaconLink en création un compte Oppo ou en saisissant une adresse email. Un code de vérification sera alors envoyé sur cette adresse email pour déverrouiller la fonctionnalité BeaconLink. Autrement dit, si vous souhaitez activer BeaconLink en urgence, sans connexion internet. C’est mort.

Par ailleurs, cette technologie nécessite qu’une connaissance (dont vous avez le numéro de téléphone), dans votre entourage (à quelques mètres de distance de vous) possède un téléphone avec BeaconLink et avec Bluetooth activés. En d’autres termes, ça sera plus simple de trouver un hotspot gratuit pour envoyer un message que de pour voir téléphoner en BeaconLink, ou Bluetooth des amis. On préfère de loin la technologie Emergency SOS disponible sur les derniers iPhone mais aussi, les Google Pixel 9, les Huawei Mate 50 et Huawei Mate 60 ou les Samsung S24. En clair, cette technologie exclusive est réservée à des téléphones premium.

Audio

Phonandroid avait apprécié l’acoustique du Reno12 Pro, commercialisé 200 euros plus cher à sa sortie. Sur ce Reno12 FS, moins cher, on s’attend naturellement à trouver des prestations audio moins bonnes. La justesse entre aigus, médiums et graves n’est pas aussi satisfaisante que sur le modèle plus haut de gamme. Toutefois, ce téléphone a suffisamment de puissance pour ambiancer une pièce et jouer les enceintes de fortune.

Le haut-parleur supérieur n’est certes pas aussi puissant que son collègue principal, mais il n’est pas anecdotique, contrairement au Xiaomi Redmi 14C. Il gère environ 30% du volume sonore. Les médiums (pour la voix) et les aigus sont assez bien définis, mais les graves manquent d’ampleur et sonnent assez métalliques. Amateur de dance et électro, passez votre chemin. Comme sur le grand frère, attention de ne pas s’appesantir sur le bouton de volume supérieur, au risque de passer en « 300% ». Le son est alors très fort, mais sature sur bon nombre de musiques.

Performances

Pour son retour sur le marché français avec le Reno12 Pro 5G, Oppo avait misé sur une puce puissante Mediatek, mais moins cher que Qualcomm. Pour son Reno12 FS 5G, plus abordable, le constructeur avait le choix entre un jeune Mediatek ou un vieux Qualcomm pour ne pas exploser ses coûts de fabrication. Un jeune Mediatek Dimensity 6300 équipe notre Oppo Reno12 FS 5G tandis qu’un vieux Qualcomm Snapdragon 685 est alloué au petit frère Reno12 F 4G (250 euros). Les tâches graphiques sont prises en charge par le GPU Mali G57 MC2.

Ainsi, l’industriel chinois a opté pour une puce plus récente (avril 2024) même si elle est encore gravée en 6 nanomètres, contre 4 pour le Mediatek 7300 installé sur l’Oppo Reno12 Pro. La concurrence embarque des SoC avec une plus grande finesse. Sans surprise, c’est un octocœur fonctionnant avec 2 cœurs Cortex A76 vrombissant à 2,4 GHz et 6 cœurs Cortex A55 palpitant à 2 GHz. Sans faire de benchmarks, on constate que les cœurs de puissance sont plus lents que sur la concurrence. Les cœurs économiques sont en revanche plus nombreux que sur Google Pixel 7a et Samsung Galaxy A55 5G.

Pour nourrir son CPU, l’Oppo Reno12 FS 5G exploite 12 Go de mémoire vive LPDDR4X. C’est le mieux doté en RAM dans sa gamme de prix. Les compétiteurs sont plutôt sur une dotation de 8 Go. Notre modèle de test ne dispose que de 8 Go de RAM. Les résultats des tests effectués par nos soins, notamment Antutu et Geekbench, seront donc légèrement plus faibles que ceux d’une machine achetée en France. Signalons d’ailleurs que la mémoire vive exacte est par défaut de 16 Go puisque le constructeur utilise le swapping. En d’autres termes, quelques gigaoctets de mémoire sont subtilisés à la mémoire de stockage pour en faire de la mémoire vive. La ROM (mémoire de stockage) étant plus lente que la RAM, le gain est réel, mais pas non plus démentiel. Par défaut, 4 Go sont transformés, mais l’utilisateur peut monter à 8 Go.

Avec Antutu justement, pour quantifier la puissance brute les résultats ne sont pas sensationnels. C’est environ 35% de moins que ses compétiteurs directs. Sur Work 3, qui simule une activité bureautique ordinaire, le Mediatek Dimensity 6300 se montre même presque 40% moins puissant qu’un Exynos 1480 équipant le Samsung Galaxy A55 5G. Les motorisations de la concurrence sont sans conteste plus performantes. Même constat sur Geekbench 6. Si vous recherchez de la puissance pour des apps gourmandes en ressources, allez voir ailleurs.

Quand on regarde sur la partie gaming, les scores ne sont pas non plus élevés. Les Nothing Phone (2a), Samsung Galaxy A55 5G, font beaucoup mieux partout… Des écarts de 30 à 170% avec la concurrence sont constatés. Sur Genshin Impact, le jeu se cale sans surprise sur « très faible » en qualité de graphisme. On peut toutefois passer en qualité élevée sans craindre des latences.

Benchmarks mauvais en puissance bruts et bureautique, médiocre en jeu, on pourrait espérer que l’Oppo Reno12 FS 5G se débrouille mieux sur l’intelligence artificielle. C’est en effet un téléphone dopé à l’IA selon le marketing. Mais quand on se penche sur les benchmarks spécialisés AI, comme AItutu ou Geekbench AI, les scores sont vraiment malingres. Heureusement, les calculs d'IA sont effectués sur le cloud.

Batterie et charge

Doté d’une batterie de 5000 mAh, l’Oppo Reno12 FS 5G jouit d’une allocation standard en 2024. Celle-ci lui confère une autonomie impressionnante de 17 heures et 23 minutes en usage bureautique, selon les tests réalisés avec PCMark. Record battu.

Il surpasse nettement le Samsung Galaxy A55 5G (10h58) et fait légèrement mieux Nothing Phone (2a) et ses 17h12. Bien que le processeur Qualcomm Snapdragon 685 ne brille pas par sa puissance, il compense avec une excellente gestion de l’énergie, permettant une utilisation classique sur deux jours. En réduisant le taux de rafraîchissement de l’écran à 60 Hz, on doit pouvoir prolonger encore l’autonomie de plusieurs dizaines de minutes.



Le Reno12 Pro est compatible avec des technologies de charge rapide comme Supervooc 45 Watts. C’est beaucoup mieux que Google ou Samsung, bridé à 20 watts et autant que Nothing Phone (20 watts). Toutefois, Oppo ne fournit pas de chargeur dans la boîte, comme c’est devenu l’habitude ces derniers temps. On trouve juste un câble USB type C et USB type A.

Avec un chargeur Supervooc 33 watts, une recharge complète nécessite 75 minutes. Avec un chargeur 45 watts on gagnera évidemment quelques minutes. Bien que ces performances soient correctes, elles restent en retrait pour 2024. À titre de comparaison, le Pixel 7a (18 W) et le Galaxy A55 5G (25 W) sont encore plus lents. En revanche, la capacité à recharger 32 % en seulement 10 minutes avec un chargeur 33 watts est satisfaisante.

Charge avec chargeur 33 watts (non inclus) :

0 min : 0 %

10 min : 20 %

20 min : 32 %

30 min : 45 %

60 min : 83 %

70 min : 95 %

75 min : 100 %

Photo et vidéo

L’Oppo Reno12 FS 5G embarque les modules photos suivants :

Capteur photo principal 50 MP avec stabilisation numérique, f/1.8

Capteur ultra grand-angle 8 MP, f/2.2

Capteur macro 2 MP, f/2.2

Capteur selfie 32 MP avec autofocus, f/2.4

Premières constations, Oppo semble recycler des composants déjà vus sur le modèle plus haut de gamme Reno12 Pro. Le capteur principal et grand angle possèdent en effet les mêmes caractéristiques. Malheureusement le constructeur a préféré incorporer un inutile capteur macro à la place d’un capteur téléobjectif. Les photos de jour comme de nuit seront très intéressantes à étudier.

De jour, les premières impressions sont décevantes. En zoom 1x, les couleurs manquent de saturation, le contraste est faible. Encore plus ennuyeux (car non rattrapable en « post production »), on perçoit nettement un manque de détails. Les 50 millions de pixels sont invisibles, pixel binning désactivé ou non. Dès zoom 1x, le lissage des pixels est perceptible. Sans surprise, le capteur ultra grand angle est moins lumineux (comme souvent), mais on note un effet fisheye assez marqué. En d’autres termes, les bords de l’image sont déformés. En utilisant le zoom numérique, le lissage est de plus en plus présent alors que les couleurs sont de plus en plus fades. La stabilisation numérique n’est guère perceptible. Rien à voir avec le Reno12 Pro… La concurrence fait beaucoup mieux.

De nuit, c’est pire. Vraiment pire. Même en zoom 1x, le contraste est inexistant. Même la netteté des images est déjà compromise. Le lissage est omniprésent. L’image se dégrade au fur est mesure du niveau de zoom. La stabilisation semble invisible. En ultra grand angle, l’image est très sombre, lissée très exagérément. Ce n’est même plus des taches de couleurs façon impressionnisme. Ce sont de grandes étendues de couleurs. Mais dès qu’il y a un peu de lumière additionnelle, l’Oppo Reno12 FS 5G parvient à retrouver de la couleur et de la netteté. En conclusion, difficile d’utiliser ce téléphone au-delà d’un zoom 2x. La faible puissance du SoC explique problèmes le rendu décevant des photos.