Soldes Samsung Galaxy Z Flip 6 : le smartphone pliable avec les Galaxy Buds3 offerts passe à prix cassé !

Vous souhaitez acheter un smartphone pliable et vous attendez une bonne affaire pour craquer ? C’est le bon moment ! Avec les soldes, le Samsung Galaxy Z Flip 6 passe à prix réduit. En cumulant ainsi les 200 € de réduction immédiate avec les 100 € de remboursement, vous pouvez l’avoir à seulement 902,05 €. Le géant coréen vous offre en plus les Galaxy Buds3 !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les bons plans continuent pour les soldes d’hiver. Les produits high-tech n’y échappent pas. Vous cherchez un nouveau smartphone et le modèle pliable haut de gamme de Samsung vous fait de l’oeil ? Du 8 janvier au 4 février, Samsung vous donne la possibilité de vous équiper à tarif réduit grâce à des réductions immédiates, des bonus reprise et même des produits offerts.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 passe ainsi à prix sacrifié. Sorti cet été à 1199 € dans la version avec un espace de stockage de 256 Go, vous pouvez avoir le smartphone à 902,05 € seulement. Pour obtenir ce prix, vous pouvez cumuler la réduction immédiate de 200 € avec le bonus reprise de 100 €. Et bonne nouvelle, vous recevez en plus gratuitement les Galaxy Buds 3 d’une valeur de 179 €.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 passe à prix ultra canon pour les soldes

Le Galaxy Z Flip a rejoint la famille des smartphones haut de gamme de Samsung en juillet 2024. C’est un modèle à la fois performant et robuste. Certifié IP48, il ne craint ni l’eau, ni la poussière.

Il embarque par ailleurs le puissant processeur Snapdragon 8 Gen3 couplé à 12 Go de RAM. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go.

Ce smartphone est doté d’un bel écran pliable Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces qui profite d’une résolution FHD+ (2640 x 1080 pixels). Grâce à son verre Gorilla Glass Victus2 et son cadre en Aluminium Armor ultra, le Samsung Galaxy Z Flip 6 est très résistant. Quant à lui, l’écran extérieur de 3,3 pouces avec bords arrondis bénéficie d’une résolution de 720 x 748 pixels.

Une fois replié, le smartphone se glisse parfaitement dans un sac ou une poche. Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Enfin, la batterie d’une capacité de 4000 mAh vous offre une belle autonomie pour tenir une journée complète, voire plus, sans aucun souci. Samsung annonce jusqu'à 23h d’autonomie en lecture vidéo.

Profitez des soldes pour vous équiper à prix réduit. Le Galaxy Z Flip 6 est fourni avec les Galaxy Buds 3. Ces écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active adoptent un nouveau look qui se rapproche davantage des écouteurs sans fil d’Apple. Ils sont ainsi munis d'une tige pour meilleure tenue dans les oreilles. Vous pouvez d’ailleurs contrôler votre piste de lecture à l’aide d’une simple pression dessus.

Enfin, avec une autonomie de 24 heures avec ANC (30 heures sans), vous pourrez profiter de vos écouteurs toute la journée. Et comme ils sont certifiés IP57, ils ne craignent ni l’eau, ni la poussière.