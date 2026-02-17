Oppo préparerait une surprise que Samsung ne proposerait pas avant 2027

Oppo prépare déjà sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. Une fuite évoque une nouveauté que Samsung ne proposerait pas avant 2027. Si elle se confirme, le Find X10 pourrait intégrer des aimants compatibles avec des accessoires magnétiques.

oppo find x9 pro test

La recharge sans fil est devenue un argument clé sur le marché premium. Samsung prévoirait d’adopter la norme Qi2 25 W sur ses futurs Galaxy S26. Cette évolution doit permettre d’aligner la marque sur ses concurrents. Une information a toutefois refroidi une partie du public. Les aimants nécessaires au bon alignement ne seraient pas intégrés au téléphone. La société miserait plutôt sur des coques officielles pour apporter ce maintien.

Dans ce contexte, certains fabricants pourraient aller plus loin dès 2026. Oppo, qui monte en puissance sur le haut de gamme, préparerait une approche différente. Le Find X9 Pro que nous avions testé avait déjà montré une vraie ambition sur la finition. Il visait aussi la photo et la charge rapide. La marque travaillerait maintenant sur la série Find X10, attendue dans la seconde partie de l’année, avec une nouveauté très concrète.

Le Oppo Find X10 intégrerait des aimants natifs compatibles avec des accessoires magnétiques

D’après une fuite publiée sur Weibo par le leaker Smart Pikachu, le futur Oppo Find X10 intégrerait directement des aimants dans son châssis. Cela permettrait d’utiliser des accessoires magnétiques, à la manière du système MagSafe d’Apple. On pense à un chargeur qui se positionne seul, mais aussi à un support voiture ou une batterie externe. Si l’information se confirme, le fabricant deviendrait le premier grand constructeur chinois à proposer cette intégration native. Les smartphones devraient bien gérer la recharge sans fil. En revanche, la compatibilité exacte avec la norme Qi2.2 n’est pas confirmée. Le lancement serait prévu au second semestre 2026.

De son côté, Samsung ne prévoirrait pas d’intégrer d’aimants directement dans ses smartphones avant la série Galaxy S27, attendue en 2027. Les Galaxy S26 resteraient donc dépendants d’accessoires pour profiter d’un alignement magnétique. Les premières rumeurs évoquent aussi une puce Dimensity 9500+ pour le Find X10 et un Dimensity 9600 pour le modèle Pro. Oppo travaillerait également sur un double capteur photo de 200 mégapixels avec des capteurs de 1/1,3 pouce. À ce stade, la marque n’a rien confirmé officiellement, et il faut attendre des preuves plus solides.


